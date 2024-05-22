蔡英文卸任還沒睡飽！迎第一位訪賓　卸任辦公室見立陶宛前女總統

▲前總統蔡英文本來規劃卸任後要睡好睡滿，22日就迎來第一個訪賓，正是立陶宛前總統葛寶絲凱（Dalia Grybauskaitė）。（圖／蔡英文X帳號）



記者陶本和／台北報導

前總統蔡英文本來規劃卸任後要睡好睡滿，22日就在其卸任辦公室迎接第一個訪賓，正是立陶宛前總統葛寶絲凱（Dalia Grybauskaitė）。蔡英文透過社群媒體指出，每一次見到立陶宛的朋友，總是特別開心，也希望兩國的邦誼能持續永固。

蔡英文20日正式卸下總統職務，她本來規劃要先睡好睡滿，不過她從22日開始就在她的卸任辦公室，迎接第一位訪賓，這位則是立陶宛前總統葛寶絲凱。蔡英文表示，很高興能在卸任後，見到第一個來自歐洲的好朋友，歡迎立陶宛前總統葛寶絲凱德再次訪台。她說，每一次見到立陶宛的朋友，總是特別開心，也希望兩國的邦誼能持續永固。

其實，葛寶絲凱在去年8月時就曾訪問台灣，當時除了入府晉見蔡英文之外，她也在蔡英文的邀請下，一起前往新莊體育館出席「FIBA 2023世界盃籃球賽熱身賽」，一起觀賽為選手加油，透過行動支持在台灣舉辦國際級的籃球賽事。

葛寶絲凱上午見完蔡英文後，也將馬不停蹄前往總統府，規劃在10時30分，與新任總統賴清德會面。