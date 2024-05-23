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新加坡航空班機亂流意外　仍有「20傷者在加護病房」

▲▼新加坡航空乘客返抵樟宜機場。（圖／路透）

▲新加坡航空乘客返抵樟宜機場。（圖／路透）

文／中央社曼谷22日綜合外電報導

新加坡航空公司一架班機21日在高空遭遇可怕的激烈亂流後猛降，造成1人死亡104人受傷，飛機並緊急降落泰國首都曼谷。泰國的醫院22日表示，仍有20名傷者在加護病房接受治療。

法新社報導，新加坡航空（Singapore Airlines）SQ321班機從英國首都倫敦飛返新加坡途中，在起飛後10小時於緬甸上空1萬1300公尺處遭遇「突然的極端亂流」，造成飛機數次猛烈升降。

一名乘客表示，事發時機艙內的人遭到如此用力拋擲，以至於把天花板撞出凹陷，有數十人因此頭部受傷。

機艙內的照片顯示一團混亂，食物、飲料瓶和行李到處散落，一個個氧氣罩從天花板垂下。

這架班機載有211名乘客和18名機組員，事發後在曼谷的蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）緊急降落，醫護人員將傷者用推床運上在停機坪待命的救護車。

一名乘客在返抵澳洲雪梨後接受當地媒體訪問時表示：「我被拋上天花板，然後飛機向前下墜，我也跟著下墜，之後我蠻用力撞上地板，所有的早餐品項和玻璃杯也都往前飛。」

這名乘客還說：「可憐的機組員，他們正在替所有人準備早餐，所以受傷最嚴重。」

▲▼新加坡航空客機遇亂流造成乘客1死、30傷。（圖／路透）

▲新加坡航空客機遇亂流造成造成1人死亡、104人受傷。（圖／路透）

死者是一名73歲英國男性。曼谷的三美泰醫院（Samitivej Hospital）22日表示，有85名傷者曾經或正在這家醫院接受治療，其中20人目前在加護病房，有澳洲人、英國人、香港人、馬來西亞人、紐西蘭人、新加坡人和菲律賓人，但醫院未說明有多少位是乘客或機組員。

一架救援航班22日上午載運131名乘客和12名機組員返抵新加坡樟宜機場，鬆一口氣的親友在機場擁抱迎接他們，但所有人都太受驚嚇而不願接受在現場等待的媒體訪問。

英籍乘客戴維斯（Andrew Davies）告訴英國廣播公司（BBC），他當時害怕會發生墜機。「現在回想起來，飛機的天花板有幾個巨大凹陷，顯然是人們用頭撞出來的；還有一瓶水卡在天花板的縫隙。」

新加坡正在派遣人員前往曼谷調查這起事故。新加坡總理黃循財除了對死者的親友表達「最深切慰問」，他在臉書（Facebook）的發文還表示，新加坡正「與泰國當局密切合作」。

根據新航說法，這架班機的乘客當中有56名澳洲人、47名英國人和41名新加坡人。馬來西亞外交部則說，住院的傷者有9名是馬籍，其中1人傷勢嚴重但情況穩定。

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