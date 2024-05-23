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全球「10大亂流航線」出爐！6個亞洲航班　台灣人很熟悉

到日本玩再多付一筆錢！日本中部國際機場9月起開收「保安服務費」

▲日本中部國際機場飛往仙台的航線，也登上亂流排行榜。（圖／記者蔡玟君攝）

記者吳美依／綜合報導

新加坡航空一架航班21日遭遇嚴重亂流，釀成1死30多傷，引發國際關注。亂流預測平台「Turbli」整理出2023年全球亂流最嚴重的10大航線，其中高達7條都在亞洲，而台灣人較為熟悉的日本與中國航線，更是多達6條。

「Turbli」根據英國氣象局（UK Met Office）和美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）每日預報，以及亂流強度指標「渦流消散率」（Eddy Dissipation Rate, EDR），一共分析約15萬條航線後，發布這個排行榜。而根據定義，EDR數值0至20為輕度亂流、20至40為中度亂流、40至80為嚴重亂流、80至100為極嚴重亂流。

排行榜中，亂流平均強度最高的航線是智利首都聖地牙哥（San Diego）飛往玻利維亞最大城市聖塔克魯茲（Santa Cruz），EDR平均數值為17.568。第二名為哈薩克最大城市阿拉木圖（Almaty）飛往吉爾吉斯首都比什凱克（Bishkek），EDR平均數值為17.457。第三名是中國蘭州機場到中國成都機場，EDR平均數值為16.75。

此外，日本名古屋附近的中部國際機場飛往仙台、大阪飛往仙台，也在排行榜上分別位居第4與第7名。除了第3名之外，中國蘭州飛往咸陽、咸陽飛往成都、咸陽飛往重慶，也分別登上第6、8、9名。

2023年「亂流最嚴重」10大航線
1、智利聖地牙哥─玻利維亞聖塔克魯茲
2、哈薩克阿拉木圖─吉爾吉斯首都比什凱克
3、中國蘭州─中國成都
4、日本中部國際機場─日本仙台
5、義大利米蘭─瑞士日內瓦
6、中國蘭州─中國咸陽
7、日本大阪─日本仙台
8、中國咸陽─中國成都
9、中國咸陽─中國重慶
10、義大利米蘭─瑞士蘇黎世

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