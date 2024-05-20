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未婚夫在「婚禮當天去世」　她3年後滑到小三PO文曬愛！真相怒炸

▲▼結婚,婚禮,新娘,悔婚,教堂。（圖／CFP）

▲國外一名女子在婚禮當天得知未婚夫猝逝的噩耗，但幾年後卻揭發了令人憤怒的真相。（示意圖，與本文無關／CFP）

記者張寧倢／編譯

英國一名女子在交友軟體上遇到真命天子，兩人感情發展順利，論及婚嫁。然而，在婚禮當天，她的未婚夫卻不幸心臟病發去世。結果經過3年後，女子在網路社群上發現，她已經死去的未婚夫竟然曾經和另一名女人在一起。

根據衛報報導，凱特琳（Kaitlin Palmieri）過去曾有段悲慘的經歷，在她30歲生日當天，第一任未婚夫在她的生日派對上被發現在水中沒有呼吸，送醫後仍不幸猝逝，醫生告訴家屬他背部骨折、腦部受傷，但家屬和凱特琳都不知道他是怎麼受傷死亡的。

凱特琳後來在交友軟體上認識紐約男子艾瑞克（Eric）並順利交往，她後來遠赴紐約追愛，凱特琳也和他分享了失去摯愛傷心往事，2019年12月艾瑞克向她求婚，婚期定在2020年8月。婚禮前一晚，凱特琳和第二任未婚夫艾瑞克以及他的家人共進晚餐後，她獨自回到飯店房間，期待著隔天和心愛之人結婚。

豈料，婚禮當天一早，凱特琳的美夢破碎。她被一通電話吵醒，是準備來參加婚禮的母親來電，她聽著母親用不尋常的語氣開口說，「凱特琳，妳得下樓到大廳去。」她追問發生什麼事，過了良久，她母親說，「艾瑞克今天早上去世了」。

▲▼ 新郎,結婚,婚禮,宴客。（圖／CFP）

▲原本該成為新郎的真命天子，突然因為心臟病發死亡。（示意圖，與本文無關／CFP）

驗屍結果顯示，33歲的艾瑞克死於一種未能被診斷出的病症所引發的心臟病發作。凱特琳先後遭遇兩任未婚夫離世的打擊，傷心欲絕，保存著她來不及穿上的婚紗，在特殊日子裡還會戴上婚戒。然而，3年後，現實讓她更加錯愕。

2023年11月20日是艾瑞克的36歲忌日，凱特琳卻在Instagram心碎發現有一名陌生女子發文紀念故人，但悼念對象的姓名、生日和艾瑞克完全相同，女子還聲稱「艾瑞克死前最後的生日那天與她待在一起」。

凱特琳向她尋求解釋，結果對方在2019年3月的時候，也在交友軟體上和艾瑞克相識、交往，甚至在凱特琳與他互訂終身之際，直到婚禮前15天，艾瑞克和他劈腿的小三都還愛得火熱。

凱特琳說，這整件事都是一個謊言，曾經愛過的那個男人「現在對我來說就像一個陌生人」。她憤怒表示，對方害她浪費了那麼多年的青春，如今她還在對抗憂鬱症與焦慮症，不過幸好最終她還是得知真相。她說，自己再也不會被困在「完美男友」的陰影中，「現在我是自由的」。

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