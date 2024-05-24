流程再簡化！　「身分證並列父母傳統名字」即可取得原民身分

▲民眾以傳統姓名取得原住民身分的程序將再簡化。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

自本年度起，父或母一方具有原住民身分者，其子女只要到戶政事務所申請登記並列父或母所屬原住民族之傳統名字，就可以取得原住民身分。

過去父或母為原住民，其子女須取用父或母所屬原住民族之傳統名字，或從具原住民身分之父或母之姓，才得取得原住民身分，但從今年1月3日立法院三讀通過原住民身分法修正案後，父或母一方具有原住民身分者，其子女只要到全國任一戶政事務所申請並列父或母所屬原住民族之傳統名字，就可以取得原住民身分，不用再改姓。

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▲完成後的身分證即顯示傳統姓名。

今年年初許多族人依照新的規定，到戶政事務所申請恢復原住民族身分，但依照新的規定，族人必須要有羅馬拼音的傳統名字，但有很多族人並沒有自己的原住民族族名，也有族人以漢人文字直接翻譯成羅馬拼音的，或是有已知道族名發音但不知道如何拼音的，或是知道傳統名字的字義但不知道如何羅馬拼音的，都是族人在身分登記上的困擾。

花蓮縣縣長徐榛蔚關心族人的權益，以「戶政用心，族人安心」期許所轄戶所同仁，除了在行政上不斷簡政便民外，在服務過程中更要用心，協助族人排除身分登記上所遭遇的困難，順利取得原住民身分。

▲花蓮吉安鄉戶政事務所專員協助指填寫申請書以免錯誤。

民政處處長明良臻表示，直至今年4月底，全國原住民人數計59萬7,883人，本縣93,518人，為全國原住民人數最多的縣市，其中吉安鄉原住民人數計15,848人，在全縣13鄉鎮市中原住民人數最多，希望戶政事務所能結合在地資源協助族人取得原住民身分。

▲吉安鄉公所原住民事務所族語老師協助正確的羅馬拼音之傳統姓名。

為協助族人順利取得原住民身分，吉安鄉戶政事務所結合吉安鄉公所原民所族語老師的資源，獲得吉安鄉長游淑貞的支持，由戶所先行和族語老師溝通，讓各族族語老師了解戶政事務所身分登記流程，以及各族名字組成的結構，例如阿美族是個人名＋親名＋氏族名或個人名＋親名，布農族是個人名＋氏族名，再由族語老師依個案協助族人依家族傳統取得羅馬拼音的族名。

吉安戶政事務所今年截至４月底止，共計協助完成137位族人並列羅馬拼音傳統名字取得原住民身分；如有相關問題可去電洽詢，該所將派專人協助，吉安戶政事務所電話：（03）8528267*2031