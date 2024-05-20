警攀2500米高山森林取景　原民獵槍安全宣導片2天點閱破萬

▲信義警分局用心拍攝原住民自製獵槍安全宣導短片。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

有鑑於原住民持用自製獵槍不慎走火、誤擊等意外傷亡案件時有發生，信義警分局分析近年獵槍意外發生原因、攝製安全用槍原則宣導影片，因於高山獵場實地取景、橋段生動簡要，並搭配明確的布農族語旁白，於分局臉書推播2天即湧入破萬網友點閱瀏覽，佳評不斷，除肯定信義警分局的用心，並且確實達到安全宣導效果。

該宣導影片由信義分局第三組組長田知恆率組員石發財、鄭晏昇、吳元傑，自編、自導、自演、自拍、自製，15日清晨即赴郡大林道海拔2500公尺高山取景，捕捉森林原始美景，搭配「南投縣信義鄉布農文化協會Lileh合唱團-PISLAHI（獵前祭槍歌）」幽揚天籟，加上分局教官伊比獻聲擔綱布農族語旁白說明，希望吸引原住民族人點閱，進而將安全用槍原則內化遵行。

果然該短片於臉書推播後，受到許多民眾留言肯定：「很棒的構思教導」、「場景、運鏡、配樂，無不觸人心弦」、「非常清晰的說明」。

分局表示，原住民文化傳承是原鄉重要日常工作，而安全也是警察責無旁貸的使命，除製作影片推播，也要求各派出所運用各項部落聚會，持續不斷宣導獵槍使用安全原則：「一、槍枝應以鐵櫃上鎖保管；二、酒後不觸槍、不參與狩獵；三、行進間以大背槍安全移動；四、永遠假設槍內已有彈丸待擊發；五、除真正射擊外，手指保持在護弓外；六、射擊前先確認目標後方有無安全顧慮。」避免意外和悲劇發生。