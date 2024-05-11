傳揚音樂內涵　臺東學生本土歌謠比賽登場

▲臺東縣本土歌謠比賽登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

為了展現臺東縣學校師生傳承本土語文教學成果，提供孩子展演競賽的舞臺，呼籲社會大眾對母語日之重視與關懷，臺東縣政府教育處於11日起一連兩天在臺東大學臺東校區國際會議廳，舉行「112學年度臺灣母語日國民中小學本土語文歌謠比賽」，參賽個人及指導老師無不全力以赴，期能有最好的表現並為自己取得佳績。

臺東縣長饒慶鈴表示，臺東是臺灣最為豐富多樣的本土語文化瑰地，主要有閩南語系、客家語系及原住民族7大族群及11大族語系，縣內各國中小長年耕耘本土語文教育不遺餘力，此次活動為臺東縣一年一度學生個人展現閩南語、客語及原住民語歌謠的重要音樂賽事。

透過學校教師指導與學生歌謠傳唱，讓學生體驗本土語文之美，培養對自身土地的認同感及歸屬感。並藉著競賽觀摩，提昇學生使用本土語文習慣與態度，共同學習欣賞本土語文的美麗交集。另外，藉由歌謠比賽歷程，激發學生歌唱潛能，培育音樂專長人才，提升尊重多元文化內涵。

教育處指出，擁有臺灣文化珍寶的臺東原鄉，是本土語教育的搖籃，更是本土語教育啟航的基地。近年來臺東縣以「深耕善的適性學習沃土，厚植愛的教育承諾種籽，廣傳美的文化價值活水，共築文化共榮的終身學習社會」願景，陶養本縣學子具有「尊重與自信、學習與參與、傳承與分享、實踐與永續」的核心價值，以提升核心素養，成就臺東的每一個孩子。

此次盛事共有有卑南國小、關山國小及長濱國中等全縣國中小53校、135人參賽，，分為閩南語、客語及原住民語之國小甲組(1至3年級)、乙組(4至6年級)及國中組，在2天的比賽期間，供縣內國中小學生透過音樂讓族群進行相互交流，體現歌唱樂趣。歡迎大家到現場為孩子加油打氣。