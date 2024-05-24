曝韓國瑜辦公室墨寶　洪孟楷喊震撼：恰如此時此刻他心境

▲洪孟楷曝韓國瑜辦公室墨寶。（圖／翻攝洪孟楷臉書）

記者皮心瑀／台北報導

立法院近期為國會改革法紛擾不斷，作為院長的韓國瑜將如何應變也成為各界關注焦點。國民黨立委洪孟楷曝光其辦公室墨寶，寫著「老牛自知夕陽晚、不待揚鞭自奮蹄」，直言恰如此時此刻他韓國瑜的心境，令人震撼、佩服。

洪孟楷說，24日是國會改革法案續審的第三天，看起來又是漫長的開會時間，主持議事保持中立的韓國瑜絕對是功不可沒的角色，即便民進黨團一再提出無理的議事杯葛，但韓國瑜總是不厭其煩的一一受理並且主持，兩天的漫長到12點的表決，讓韓國瑜直挺挺的身影也吃不消，但當某一天在他辦公室看到牆上的墨寶時，印入眼前的「老牛自知夕陽晚、不待揚鞭自奮蹄」這兩句話，恰如此時此刻他的心境，令人佩服跟震撼。

洪孟楷指出，這是名書法家張炳煌教授所寫，意旨老牛看到太陽要下山了，自己知道要加快腳步，不需要主人的鞭策，自己會認真。韓國瑜自己曾對外表示已經步入晚年，要交棒給下一代前，會盡自己有生之年的餘力，全力投入台灣的建設、照顧人民。這是他對自己的期許。

洪孟楷表示，這樣的氣度與胸襟令人佩服。目前有收到情報，這次院會可能對院長有潑水、砸瓶的攻擊，意在阻擾議事的進行；再一次警告執政黨，當家不鬧事，尤其執政黨如果羞辱院長就是羞辱國會、也是羞辱台灣的民主，切勿當歷史罪人。藍營一定會善盡保護院長之責，不讓任何宵小及攻擊物接近院長。