「陳抗之神」獲新任署長信賴　方仰寧接北市警局長呼聲高　

▲方仰寧外傳將接任台北市警局長。（圖／記者張君豪翻攝）



記者張君豪／台北報導



新政府正式走馬上任，警界人事也逐漸明朗，警政署長黃明昭接任國安局副局長，署長由台北市警局長張榮興升任，據傳警專校長方仰寧將接任北市警局長。方仰寧從警大多時間都在北市服務，且在太陽花學運學生攻佔立法院、行政院及包圍中正一分局時均擔任處理陳抗指揮官，加上與現任署長張榮興為警大同學，兩人工作上不僅相當有默契及互信度，方應是首都警局長的不二人選。



方仰寧曾任北市天下第一局中正一分局長，並經歷2014年太陽花學運、反核大遊行等大型陳抗活動，當時台北市長命令須在4月27日恢復忠孝東西路及北車附近交通順暢，方仰寧指揮北市警力在天亮發動大規模驅離行動，完成當時市長下令、希望北市當天清晨恢復通勤不受阻的命令，也因此獲「陳抗之神」封號。



方仰寧以警界明日之星姿態，2021年調任台南市警局長，不料擔任局長任內陸續發生學甲槍擊案、外役監逃犯殺害2警等重大刑案，且市警局秘書室主任莊武能更爆發桃色糾紛及恐嚇議員案件，導致他黯然被降調回警政署警政委員，外傳其間張榮興曾多次為同學方仰寧說項，並極力推薦方的工作專業能力，「深獲現任署長信任」也是方仰寧接任首都警局長呼聲高的主因。



張榮興和方仰寧都是警察大學50期行政系畢業，張歷任新竹縣警局長、航警局副局長、保六總隊長、警政署督察室主任及台北市警局長等重要警職，警界職務歷練相當完整；方則曾歷任北市中正一分局長、警政署交通組長、屏東縣警局長、北市警局主秘及副局長，並曾任彰化縣、台南市警局長、警政委員等重要警職。



根據警界人事作業傳統，必須先等到新舊任警政署長完成佈達交接典禮後，才會開始通盤考慮六都局長人事布局，目前包含桃園市警局長吳坤旭、台南市警局長廖宗山都將退休，警政署三位副署長陳永利、詹永茂、李西河也都屆齡退休，台中市警局長李文章因前刑大大隊長林明佐涉入博弈集團洩密案，且轄內分局出現央警員涉賭、浮報經費等問題，李自請處分，未來可能在今年7月上述高階警察官退休時一併調整；高雄市警局長林炎田、新北市警局長廖訓誠則因工作表現良好，均獲市長留任。

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