再喊話韓國瑜！柯建銘憂「毀憲亂政」序幕剛拉開　國家會永無寧日

▲民進黨團總召柯建銘再度向立法院長韓國瑜喊話。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院長韓國瑜昨（22日）與行政院長卓榮泰會面時，意有所指地說，「吵吵鬧鬧終究會過去」，留下建設對人民才有益，被認為是暗指近期朝野為「國會改革」法案衝突一事。對此，民進黨團總召柯建銘今（23日）親自出席黨團記者會，他再度重申對「花東三法」的擔憂，並指毀憲亂政的序幕才剛展開，國家恐將會永無寧日。

柯建銘表示，立法院搞成這樣，國民黨主席朱立倫與民眾黨主席柯文哲應該負責，因為兩人提名了國民黨與民眾黨立委，另外韓國瑜也應該負責，韓國瑜應該維持中立，這樣就沒事了，但這些人的行為正在破壞國家利益、摧毀《憲法》、沒收國會和民主程序，從自己的角度來看，這些人都是在同一個共犯結構的「賣台集團」。

柯建銘表示，國民黨應該回答，（國會改革修法）有這麼急嗎？民進黨團只是很謙卑的要求，要合法、照程序來，在這種情況底下，民進黨團絕對「少數服從多數」，過去30年來，在2016年以前，民進黨團在立法院表決幾萬次，從來都沒有贏過，今年當然也不可能贏，但，有這麼急嗎？是在配合中國嗎？藍白參選立委是為了出賣國家利益嗎？如何跟選民交代？

柯建銘指控，今天中國宣布環台軍演，國民黨與民眾黨立委「佔領」立法院，這是早就串好的裡應外合劇本，國際社會與台灣民眾要怎麼看待這件事？稍微有國家意識的人都會很清楚，現在到底發生什麼事情。他說，假若藍白理性問政，怎麼會有人民包圍立法院？這些人是國民黨團總召傅崐萁召喚來的，是因為中國聯合賣台集團，引發民眾的心急，才來立法院抗議。

柯建銘續指，昨天卓榮泰與韓國瑜會面時，自己也在場，卓榮泰盼韓國瑜「依法行事、行政中立」，其實，只要韓國瑜一念之間，整件事情就可以和平結束，但是韓國瑜竟然在會中大咧咧的提出環島高鐵與國道六號東延。黨團幹事長吳思瑤補充，韓國瑜說要「貫穿中央山脈」。

柯建銘表示，立法院長應該退出政黨、行政中立，但韓國瑜參與「花東三法」連署，擺明在破壞憲政體制，立法委員沒有編列預算之權，只有審查預算的權力，這樣一個破壞憲政體制的法案，竟然由韓國瑜與國民黨團總召傅崐萁領銜提案，「這沒有跟中國串好，誰會相信啊？」

柯建銘說，韓國瑜第一句話就講這個，接著又說立法院吵吵鬧鬧終究會過去，還自誇向外賓也如此說，不過，他要告訴韓國瑜：「你錯了，現在才正展開毀憲亂政的序幕，永無寧日不是會過去，立法院會永無寧日，國家會永無寧日」。他呼籲，期盼韓國瑜能夠回應。