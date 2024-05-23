吳思瑤：黃國昌你的臉龐一點都不俊俏　「全台最猙獰醜惡」

▲民眾黨團總召黃國昌日前在直播自稱「讓大家看到我俊俏的臉龐」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院會周二繼續處理「國會改革」法案時，民進黨立委手持太陽花大唱「島嶼天光」，當時在議場內直播的民眾黨團總召黃國昌看到場景，立刻將直播鏡頭轉向，脫口：「這場景太驚悚，所以轉過來讓大家看到我俊俏的臉龐」。不過，民進黨團幹事長吳思瑤今（23日）批評，藍白兩黨違反程序正義與民主程序，試圖藉此癱瘓政府，黃國昌，「你的臉龐一點都不俊俏」，而是全台「最猙獰、醜惡」的臉龐。

▲民進黨團幹事長吳思瑤周二欲將太陽花遞給民眾黨團總召黃國昌，但黃國昌並未收下。（資料照／記者李毓康攝）

吳思瑤今天批評，民眾黨主席柯文哲與黃國昌的距離一定越來越遠，因為柯文哲一直說民眾黨要有主體性，但黃國昌在國會領導的民眾黨團，展現「跟國民黨零距離」，藍白聯手沆瀣一氣，已經沒有藍黨與白黨，他們基本上都是「大陸黨」、「中國共產黨在台灣的代理人」。

吳思瑤指出，藍白兩黨為了癱瘓台灣政府，違反程序正義、民主程序，更與人民的距離越來越遠，造成藍白兩黨與台灣主體民意的隔閡。她批評，周二面對場外這麼多公民朋友聚集，藍白兩黨立委鳥獸散、幾乎是落荒而逃，而當全場都在怒斥、指責黃國昌，黃國昌卻只敢躲在他的直播螢幕後方。

吳思瑤直言，「黃國昌，我要告訴你，你的臉龐一點都不俊俏，黃國昌，你的臉龐是全台灣最猙獰、醜惡的臉龐」。

民進黨團書記長莊瑞雄續指，就他在程序委員會裡所見，藍白已變成「一個大國民黨」與「一個小國民黨」，很難想像一個主張要有主體性的政黨，在國會運作裡面比國民黨還「衝」，民進黨立委提案修正《兩岸人民關係條例》，率先阻擋的事民眾黨團，顯示民眾黨團根本已經變成另外一支「黃復興」，柯文哲看到當然也嚇死了。