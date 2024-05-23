不只國防部！中共軍演　卓榮泰要各部會也提高注意力

▲新任行政院長卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

中共東部戰區23日宣布在台灣周邊海、空域從事「聯合利劍-2024A」軍演。行政院長卓榮泰在院會中要求各部會，針對這次演習要提高注意力，並且要讓國人感覺到安心；國防部副部長柏鴻輝說，中共的目的非常明顯，就是要達到所謂，地區上認為他們有主控權，這是非常不明智的行為。

行政院發言人陳世凱說，相關演習國防部在稍早已經有新聞稿作出說明，國軍全體官兵都會秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」，有能力有信心確保國家安全，捍衛國家主權，這點要請國人放心。另外，陳提到，院長卓榮泰在院會中也要求各部會，針對這次演習要提高注意力，並且要讓國人感覺到安心。

國防部副部長柏鴻輝則說，今天聯合利劍2024A演習，在國防部所有的情監偵，去年開始也發現演習會有一定跡象顯示，所以近期也觀察到，中共在台海周邊所有兵力部署，是有聯合軍演的行動，「所有訊息都在國防部的情監偵範圍內掌控」。

柏鴻輝指出，所有海空兵力的預備，國防部已經完成各項整備，這次所有的軍事行動，除了國軍以外，海巡署也在必要時間派遣必要兵力支援海空襲擾行動，也就是灰色地帶的衝突行動。

「這樣不理性的行動，破壞區域和平，是國際不樂見的。」柏鴻輝強調，尤其單方面改變事實從過去到現在可以看到，國際對於中共不理智片面改變區域安全和穩定狀況，都不表示歡迎。

柏鴻輝指出，此次沒有在國際上公布所謂區域型需要導彈或是禁航區，所以在這種程度上來講，研判是屬於東部戰區的聯合軍事演習。其目的非常明顯，就是要達到所謂，地區上認為他們有主控權，這是非常不明智的行為。

