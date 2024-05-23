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婚後租屋！老公分到500萬「卻先買車」　妻傻眼：面子比生活重要？

▲▼領錢,鈔票,ATM,一疊千鈔。（圖／記者劉維榛攝） 

▲老公把錢拿去買車。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「都30歲了還這麼幼稚？我現在超想離婚算了。」一名女網友發文表示，日前公公把一塊地給賣了，於是老公就分到500多萬元，她得知當下，就想把這筆錢拿去買房子，不料老公卻已經買了車，讓她很傻眼，「所以面子有比生活重要？」貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在「匿名公社」上發文表示，公公之前把一塊地給賣了，老公分到500多萬元，小姑拿到400萬元左右。由於結婚後都是租屋，所以她就認為，這筆錢應該先拿來買房子，而她也看了很多公寓，不料，老公卻要先買BMW的車，且訂金已經付了。

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「我問他為什麼沒先跟我商量，他居然說我去看房子也沒跟他商量！」原PO無奈直呼，她去看房是為了這個家，但老公則是只想到自己，抱怨同事都開好車，而自己卻被看不起，「這次就想狠狠打他同事的臉，所以面子有比生活重要？他不也是打我的臉嗎？」

原PO直言，兩人的孩子才六個多月大，老公都已經當爸爸了，卻沒有幫孩子的未來打算，「結果他說開好車，小孩以後上學才不會被別人瞧不起，這到底是什麼屁話？都30歲了還這麼幼稚？我現在超想離婚算了」。

不過，原PO也在文末透露，後來和老公溝通過後，「這次我退一步讓他買車，但婆家還有3塊地，後續賣掉後分到的錢，我要他全權給我處理，他答應了」。

貼文曝光後，有網友認為，「雖然是老公的錢沒錯，但是應該要討論一下吧」、「四處租屋也不想自己家庭有一個遮風避雨的窩，我看日子真的不會有多好過了」、「可以離，跟這種人過日子苦一輩子」；但也有網友直呼，「500萬又不是分你，崩潰啥」、「人家的錢干你屁事？真是貪心」、「老公分的地關老婆什麼事情」。

還有網友回應，「重點是還有三塊地要賣吧」、「最後一段才是重點，反正還有別的地」、「重點是後面還有三塊地」。

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