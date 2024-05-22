產後開機「人妻找不到洞口」　老公也傻了：要怎麼進去

▲原PO一度摸不到洞口。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「被縫到進不去...」一名人妻有難以啟齒的狀況，產後終於能與老公開機，結果卻摸不到洞口的尷尬窘境，後來嘗試1隻手指伸進去，2隻就不行了，而老公尺寸正常也難以進入，讓原PO不知所措。文章曝光後，網友建議只能手術重縫；還有人自曝，「吃素了半年後，某天就忽然可以了」。

一名女網友在Dcard表示，生完二胎的她，發現私密處形狀與產前不一樣，因為有一邊比較長，「醫生好像直接把它往下拉，把偏長的那部分縫進去」，雖然解決長短問題，但崩潰的是，她竟無法與老公開機。

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「這個連我自己都覺得蠻瞎的...」原PO無奈透露，她一度摸不到洞口，「直徑就是一隻手指頭進得去，兩隻無法，而且是洞口就直接卡住。」原PO說，老公是正常尺寸，「 不大不小，連他摸到的當下...都說這個是要怎麼進去？」搞得兩人傻眼又尷尬。

對此，原PO崩潰求助如何是好，「很怕又要再開刀，把下面打開一點，或是有遇過一指寬，是如何進去的？」

底下網友熱議，「實習的時候有遇過，就是開刀重縫」、「產後多久了呢？我老婆那時也是」、「我要哭了，想都覺得痛」、「我還聽過隨便縫沒對齊的」、「好可怕，不敢生小孩」、「竟然有這種問題，可以說是哪家醫院嗎」。

有人妻自曝類似經歷，「生完第二胎在手術房縫合時婦產科醫師有順手幫忙處理了陰道口，後來坐完月子老公想開機，但真的很痛怎麼都進不去，吃素了半年後，某天就忽然可以了」。