首度主持院會　卓榮泰：貪瀆零容忍、向立院誠意溝通

▲行政院發言人陳世凱主持院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰23日主持上任後首次例行院會。卓榮泰在會中提醒團隊，立法院是民意，行政團隊必須秉持誠意溝通、人民優先，展現互相包容的精神，朝向合作共融；另外，他也提醒，對於貪瀆零容忍，這是人民檢視行政團隊的唯一標準，打擊貪瀆這件事沒有任何模糊空間，也沒有人可以僥倖得逞。

行政院發言人陳世凱主持院會後記者會時轉述，院長卓榮泰說，今天是新內閣組成後的第一次院會，要向各位首長表示感謝，共同面對國內外情勢挑戰，要謝謝賴總統賦予大家重任。競選期間提出140項的均衡台灣政見，會落實在六都跟其他縣市，這些政策沒有一項是行政院可以自己完成，需要大家一起完成，行政團隊會逐步完成，共同溝通。

卓榮泰表示，上任後簽署的第一份公文就是食安，要讓人民在過去時間內對食安的疑慮去除掉；昨天也去了花蓮，針對打詐四法出希望政策能做到讓人民安心，中央跟地方也要充分合作，不要推卸責任，而是分擔責任。

卓榮泰強調，對於貪瀆零容忍，這是人民檢視行政團隊的唯一標準，打擊貪瀆這件事沒有任何模糊空間，也沒有人可以僥倖得逞，「我們的檢驗標準就是，不要讓人民對我們有疑慮、疑心，政府可以做得更好、更多，行動創新是在行動上要積極、思想上要創新」。

接著卓榮泰說，過去一個禮拜立法院發生很多事，各位首長對於立委的垂詢，用專業與信念，清楚講出論述。立法院是國會、是民意，行政團隊必須秉持誠意溝通、人民優先，展現互相包容、尊重的精神，彼此朝向合作共融的大時代。

最後，卓榮泰說，今天坐在這裡，大家是個緣份、使命跟事業，接受總統賦予的責任，人民給我們信賴，未來面對所有挑戰內心不要有太多疑慮，對於自己的業務要非常用心，如果可以達到這點，新內閣團隊就可以做出好成績給人民看。