　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

首度主持院會　卓榮泰：貪瀆零容忍、向立院誠意溝通

▲▼行政院院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院發言人陳世凱主持院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰23日主持上任後首次例行院會。卓榮泰在會中提醒團隊，立法院是民意，行政團隊必須秉持誠意溝通、人民優先，展現互相包容的精神，朝向合作共融；另外，他也提醒，對於貪瀆零容忍，這是人民檢視行政團隊的唯一標準，打擊貪瀆這件事沒有任何模糊空間，也沒有人可以僥倖得逞。

行政院發言人陳世凱主持院會後記者會時轉述，院長卓榮泰說，今天是新內閣組成後的第一次院會，要向各位首長表示感謝，共同面對國內外情勢挑戰，要謝謝賴總統賦予大家重任。競選期間提出140項的均衡台灣政見，會落實在六都跟其他縣市，這些政策沒有一項是行政院可以自己完成，需要大家一起完成，行政團隊會逐步完成，共同溝通。

卓榮泰表示，上任後簽署的第一份公文就是食安，要讓人民在過去時間內對食安的疑慮去除掉；昨天也去了花蓮，針對打詐四法出希望政策能做到讓人民安心，中央跟地方也要充分合作，不要推卸責任，而是分擔責任。

卓榮泰強調，對於貪瀆零容忍，這是人民檢視行政團隊的唯一標準，打擊貪瀆這件事沒有任何模糊空間，也沒有人可以僥倖得逞，「我們的檢驗標準就是，不要讓人民對我們有疑慮、疑心，政府可以做得更好、更多，行動創新是在行動上要積極、思想上要創新」。

接著卓榮泰說，過去一個禮拜立法院發生很多事，各位首長對於立委的垂詢，用專業與信念，清楚講出論述。立法院是國會、是民意，行政團隊必須秉持誠意溝通、人民優先，展現互相包容、尊重的精神，彼此朝向合作共融的大時代。

最後，卓榮泰說，今天坐在這裡，大家是個緣份、使命跟事業，接受總統賦予的責任，人民給我們信賴，未來面對所有挑戰內心不要有太多疑慮，對於自己的業務要非常用心，如果可以達到這點，新內閣團隊就可以做出好成績給人民看。

ET快訊
好市多停車11天　「天價停車費」一票人看傻
台中殯葬夫妻狠撈4億...人間蒸發
殺人未遂犯上手銬、腳鐐！　押上車送高雄
快訊／墨西哥競選舞台崩塌5死50傷！　災難畫面曝光
200萬Costco卡友哭哭！　北富銀：9月起分期「好多金」
LIVE／3刀男看守所現況曝光　新垣結衣發聲護夫！撇星野源外
長髮哥傷口太大！　醫曝：臉上一定會留疤
快訊／故宮博物院停電！　緊急疏散畫面曝
高雄夫妻雙載遭猛撞　他目睹妻被輾斃崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

共軍今明在台海周邊軍演　外交部呼籲中國理性自制

陳玉珍嘆「共軍環台軍演」劍指美國　賴清德就職演說成導火線

德國之聲質疑「反質詢」定義　吳宗憲：立法完成後再跟人民交代

首度主持院會　卓榮泰：貪瀆零容忍、向立院誠意溝通

譴責中共圍台軍演！民眾黨：賴清德演說強硬　民進黨有無提早因應？

中共環台軍演！蔣萬安喊話「務必克制」　籲民進黨別意識形態掛帥

外媒疑惑「調查權」內容　吳宗憲：藐視國會最多僅關一年很輕微

侯友宜赴院會提4議題　盼中央地方強化溝通、合作密切

蔣萬安親赴行政院會　向卓榮泰爭取2經費、3政策「獲正面回應」

絕不落跑北上！陳其邁掛保證做到最後1天「市長做好就阿彌陀佛」

《The 8 Show》千玗嬉演技超瘋　才藝「表演上床」：我技術很好喔♥

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

廁所吞8顆鎮定劑壓壓驚？　三刀男行兇遭逮先送洗胃

楊祐寧陸綜疑「大鵰走光」！　網嚇壞...經紀人急回：大家冷靜

凶器1周前在高雄已買好　三刀男待拘留室吃好睡好

李多慧台北找房嘆：很貴呢！　住球場附近..夢想「騎車上班」

高空急墜6千英尺！　新航乘客曝亂流瞬間

台灣90年代老時光　回憶殺畫面一次看

黑衣叔擋揮刀中捷嫌　英勇挺身為護家人！

中捷砍人新畫面曝光！黑衣大叔擋下兇嫌揮刀　全場讚爆「英雄」

共軍今明在台海周邊軍演　外交部呼籲中國理性自制

陳玉珍嘆「共軍環台軍演」劍指美國　賴清德就職演說成導火線

德國之聲質疑「反質詢」定義　吳宗憲：立法完成後再跟人民交代

首度主持院會　卓榮泰：貪瀆零容忍、向立院誠意溝通

譴責中共圍台軍演！民眾黨：賴清德演說強硬　民進黨有無提早因應？

中共環台軍演！蔣萬安喊話「務必克制」　籲民進黨別意識形態掛帥

外媒疑惑「調查權」內容　吳宗憲：藐視國會最多僅關一年很輕微

侯友宜赴院會提4議題　盼中央地方強化溝通、合作密切

蔣萬安親赴行政院會　向卓榮泰爭取2經費、3政策「獲正面回應」

絕不落跑北上！陳其邁掛保證做到最後1天「市長做好就阿彌陀佛」

買進手遊股卻狂跌！貿易董座「出招倒貨」...散戶接盤痛賠149萬

台中妹有錢「也買不了2房」驚恐三觀！過來人曝：抽籤才能買

共軍今明在台海周邊軍演　外交部呼籲中國理性自制

3國承認巴勒斯坦　美國安顧問：關注「以色列遭外交孤立」

周自從＆MyBro、宝島材料行　8日桃猿動紫趴獻唱不一樣曲風

路易莎掛牌夢落空　股價摔逾6%刷14個月新低

電動車買氣差！福斯「中大型電動房車」無限期延後在美上市

陳玉珍嘆「共軍環台軍演」劍指美國　賴清德就職演說成導火線

屏東男電動機車故障等女兒3小時　潮州警貼心服務感動家屬

屏東男要回萬丹卻現身佳冬街頭　險像環生！枋寮警出手協助

小屁柴被姊訓話！猛頂嘴+揮小手「大家長」吼一聲...2柴瞬間安靜

政治熱門新聞

總統府遺憾中軍事挑釁　有信心守護國安

中共聯合利劍軍演　我國防部已派兵應對

「藐視國會」多容易就會觸發？　蘇巧慧示範給你看

討厭民主已死卻挺521？呱吉443字回應

支持蓋「花東快」　柯曝3案態度

黃捷質詢早餐　白喬茵：別再說腦殘話

台商當政協在陸設籍　喪失台灣人民身分

柯：協尋當年要「即問即答」的民進黨

送賴清德1句話　柯文哲：莫忘初衷

「比蔡英文強硬100倍」！ 　吳子嘉嘆：賴清德變成美國的打手

都跟藍合作？柯文哲曝「前半年」戰略

評／民進黨昨是今非！2012年就提藐視國會、調查權　如今批毀憲

立院表決卡案外案　黃捷影片打臉藍營

議員質疑新光醫院容積暴增　北市澄清

更多熱門

相關新聞

蔣萬安向卓榮泰爭取2經費、3政策

蔣萬安向卓榮泰爭取2經費、3政策

行政院長卓榮泰23日上午主持第一場行政院會，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜都親自出席。蔣萬安會後表示，一共向中央提出2項經費、3項政策，包括台北市老舊校舍改建經費、市場改建經費、社子島開發案、北捷電價、工程人員專業加給，並已獲得行政院正面回應，後續會請各局處就細節與中央交換意見。

卓榮泰首開行政院會　AIT主席羅森伯格、處長孫曉雅低調現身

卓榮泰首開行政院會　AIT主席羅森伯格、處長孫曉雅低調現身

赴花蓮視察碰地震　卓榮泰：不讓花蓮鄉親生活在恐懼裡

赴花蓮視察碰地震　卓榮泰：不讓花蓮鄉親生活在恐懼裡

中捷長髮哥負傷阻砍人竟成詐騙工具　卓榮泰大怒要警政署主動偵辦

中捷長髮哥負傷阻砍人竟成詐騙工具　卓榮泰大怒要警政署主動偵辦

藐視國會罪二讀　卓榮泰：盼法律是經國會程序正義所給的指引

藐視國會罪二讀　卓榮泰：盼法律是經國會程序正義所給的指引

關鍵字：

行政院陳建仁陳世凱

讀者迴響

熱門新聞

3張千萬發票無人領！　新北土城停車花60元中大獎

快訊／新垣結衣首發聲！　星野源公司凌晨急發聲明

阮經天媽媽過世！《周處》爆紅仍推戲約陪她

快訊／永和某高中前爆砍人案！1男濺血

爆星野源「偷吃NHK主播」砸2億元封口　日網炸了

大谷翔平被告知「換代打」　表情凍結畫面曝

兒「只戒1物」一年狂瘦20KG！無毒教母：連脂肪肝都沒了

侯佩岑、歐陽娜娜轉發「台灣必將回歸祖國」

6國中生站斑馬線沒車禮讓　他火大檢舉13車成功

中捷兇嫌犯案動機曝　「高雄北上砍人」傳跟女友父有關

阮經天母親離世！經紀人低調證實

男大生：我是你接生的！　要台大醫保守1事「別跟我媽說」

謝金燕最新照「瘦到不認識自己」

抽中現賺4.76萬元！　德微明起開放申購

即／解放軍東部戰區：今起於台灣周圍展開演習

更多

最夯影音

更多

《The 8 Show》千玗嬉演技超瘋　才藝「表演上床」：我技術很好喔♥

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

廁所吞8顆鎮定劑壓壓驚？　三刀男行兇遭逮先送洗胃

楊祐寧陸綜疑「大鵰走光」！　網嚇壞...經紀人急回：大家冷靜

凶器1周前在高雄已買好　三刀男待拘留室吃好睡好

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面