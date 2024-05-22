藐視國會罪二讀　卓榮泰：盼法律是經國會程序正義所給的指引

▲行政院長卓榮泰拜會立法院長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院近期表決立委職權行使法相關內容，其中，藐視國會罪、調查權等在21日陸續二讀通過，未來三讀通過後恐影響到官員備詢。對此，行政院長卓榮泰22日受訪說，他一直要求行政團隊必須行政中立、依法行政；但他也強調，希望大家所依據的法律，是在國會裡面經過程序正義所給的指引。

卓榮泰說，非常感謝韓國瑜院長、江啟臣副院長，在國會非常忙碌情況下，特別撥冗進行深度的交談。他說，有向韓院長表達，新內閣團隊沒有蜜月期，只有行動力的高峰期，即將面對所有國人面對關心的問題，所有行動創新內閣已經完全就定位。

卓榮泰指出，韓院長跟他都有相同想法，要把福國利民的法案政策放在最優先，有爭議的盡量擺在一邊，希望國人可以看到一個有效率的國會，一個互動良好的行政立法兩院。

卓榮泰說，早上到立法院，還是向韓院長表達，行政院一本過去堅持的，希望能用誠意溝通、人民優先進行兩院妥善合理的互動，「但是我也希望是互相的包容、是互相尊重」。

卓榮泰提到，他一直要求行政院團隊跟所有同仁，「必須要由自己，行政中立、依法行政做起，這樣才能捍衛民主，捍衛憲政」；他強調，也希望所依據的法律，是在國會裡面經過程序正義所給的指引。

卓榮泰說，早上特別跟韓院長表達，他們兩個都有共同的責任，韓院長必須照顧立法院同仁的安全，他也必須照顧所有閣員們，能在立法院秉持專業暢所欲言表達理念，「這個責任是相同的」。

卓榮泰表示，希望韓院長跟江副院長，能跟所有立法院同仁拜託一件事情，5月31日他應邀到立院做施政報告，希望能順利，但千千萬萬不要有任何插曲發生，「我說我們會和和氣氣，希望立法院不要因為我去而是去和氣，韓院長也欣然答應」。

卓榮泰說，希望從這樣善意的出發點，會讓人民看到立法、行政兩院良善的互動，讓人民知道，所有事情國家都會看著，國家都會照顧。