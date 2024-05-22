中捷長髮哥負傷阻砍人竟成詐騙工具　卓榮泰大怒要警政署主動偵辦

▲中捷砍人案，長髮哥。（圖／左圖為翻攝畫面、右圖民眾提供）



記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰22日中午拜會立法院長韓國瑜，會中向韓院長拜託，盼立法院能盡快完成打詐四法的修法；他提到，像台中捷運事件中見義勇為的「長髮哥」，竟然有詐騙集團宵小之徒，利用這樣的受傷來行騙，「這我非常無法接受，深惡痛絕」，早上已經指示警政署主動偵辦。

卓榮泰表示，今天特別拜託韓院長，行政院已在前兩週送出打詐四法的修法跟立法提案，希望這個立法修法的過程，能儘速拜託立法院的同仁協助支持完成。

卓榮泰提到，因為台中捷運事件，見義勇為的英勇長髮哥，身負重傷，制止不幸事件的擴大，可是竟然有詐騙集團宵小之徒，利用這樣的受傷來行騙，「這我非常無法接受，深惡痛絕」。

「對於詐騙集團的囂張狂妄，應該要做斷然的處置。」卓榮泰表示，希望韓院長幫忙盡快通過防詐四法，讓政府手中握有利器，行政單位也會在這基礎上，加快跟詐騙集團之間做更多的作戰。

針對長髮哥淪為詐騙集團的詐財工具，卓榮泰提到，今天早上已經指示警政署主動偵辦，真的要讓想詐騙的人不敢再亂來，想騙的人不敢騙、騙了以後會被抓、騙到手要讓你不能花，讓全國人民能夠安心，「這件事情我們主動偵辦，也會即時要求相關單位要即時回報」。

卓榮泰強調，未來打詐四法通過後，政府手上就更有方法可以解決大家心中非常痛恨的詐騙集團問題，這是展現決心向人民負責的第一個值得和大家一起努力的事情。