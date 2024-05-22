赴花蓮視察碰地震　卓榮泰：不讓花蓮鄉親生活在恐懼裡

▲行政院長卓榮泰。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰下午赴花蓮視察災區時恰巧碰上地震，他表示，警報一直響，越響就越增加行政團隊的決心，要把這些事情做好，讓花蓮的鄉親不要再生活在這樣的恐懼裡；但他也說，天災地變是人為所沒有辦法的，政府所能盡力的就是事前的防範跟事後的補強。

卓榮泰下午赴花蓮視察災區時說，首先要向徐縣長跟在花蓮縣政府以及我們所有中央、地方工程單位的夥伴兄弟們，表達最大的敬意和感謝。同時，也將接續前院長陳建仁、前副院長鄭文燦過去所做的，即時針對0403花蓮震災做出必要、快速的決定，也迅速地核定了更多的災後重建復原的計畫，會在這個基礎上持續地往前推進。

卓榮泰說，昨天在院內也進行了第一次相關的計畫說明，今天來到這裡更清楚知道，花蓮鄉親在震災之後所需要的中央和地方協力共同來面對的問題。他強調，要跟花蓮的鄉親講，「國家就是你家，政府就是你的後盾，我們一定要讓所有的核定計畫項目迅速地加強、加快它的速度，而且能夠讓所有的核定的補助也能夠如實地到位，迅速地達到對災民的所有的協助」。

卓榮泰說，今天跑了很多個點，行政團隊有最大的信心和決心，這件事情是當作新的團隊一開始最重要的工作，所以我們把0403的復原工作小組的召集人，由原來的副院長召集，用整個行政院、國家的力量，要來完成這件工作。

「中央做再多的計畫，要落實到地方，地方政府的弟兄們、夥伴們，也必須有更多的效率。」卓榮泰說，大家一起來努力，希望過去合作的經驗當作以後向前推進的每一分，讓災民看到中央、地方是合在一起的，所有的補助、計劃，加快時速、如期到位，這樣才能夠讓我們對災區的災民的關心，真正表達出我們的誠意。

卓榮泰強調，要向辛苦努力的工作的弟兄們表達最高敬意，雖然以後應該還有很漫長的一條路，但是只要一步、一步地向前推進，所有的困難都會在我們的手中獲得解決，也請縣長能夠多多地來協助。