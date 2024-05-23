蔣萬安親赴行政院會　向卓榮泰爭取2經費、3政策「獲正面回應」

記者袁茵／台北報導

行政院長卓榮泰23日上午主持第一場行政院會，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜都親自出席。蔣萬安會後表示，一共向中央提出2項經費、3項政策，包括台北市老舊校舍改建經費、市場改建經費、社子島開發案、北捷電價、工程人員專業加給，並已獲得行政院正面回應，後續會請各局處就細節與中央交換意見。

▲蔣萬安行政院會後受訪。（圖／記者黃國霖攝）

蔣萬安23日9時30分親自赴行政院會，參加新任閣揆卓榮泰主持的第一場行政院會，並於11時左右離開。針對到院會提了哪些內容？蔣萬安會後表示，很高興來參加卓榮泰主持的行政院會，也是賴政府上任後第一場院會，會議中表達未來中央、地方一定攜手合作共同努力，也提到幾件希望中央行政院各部會可以給予支持，包括2個經費、3個政策。

蔣萬安說明，一個是台北市老舊校舍改建，目前盤點在0403花蓮大地震以後，台北市50年以上校舍有123棟，經過篩選後，迫切要改建的達30多棟近40棟，這部分極力盤點相關經費後，台北市未來每年會撥40億加速整個校舍改建，但是改建速度遠遠趕不上，無法應對可能隨時來的大地震，希望行政院可以每年專案補助方式給予經費挹注，加速老舊校舍改建。

蔣萬安提及，第二個是關於市場改建，包括第一果菜市場以及萬大漁產市場，目前正在改建當中，但是相關經費很需要中央來協助，不管是整體改建，還有包括盈利必要設備29億，過去台北市花卉市場改建時，中央也給予50％補助，所以很希望能夠有中央的協助。

至於政策部分，蔣萬安指出，社子島開發案，北市府5月再次根據內政部意見回函給內政部，包括交通規劃、社宅興建、地方溝通等，希望中央可以盡快審查核定；另包括電價上漲後，台北捷運負擔沈重，過去台電3次調漲造成供電支出從原本18億增加到27億，希望中央修改優惠電價補助辦法，取消相關限制，包含適用範圍不限於軌道用電，而是車站用電也可以涵括。

蔣萬安說，第三個最重要的就是希望爭取工程人員專業加給，台北市各項工程人員，不管是工務局、推動都市更新、道路修改或各項作業，以及捷運興建，目前非常缺工程人員，希望中央可以給予專業加給，包括專業證照、根據年資考績或確實專任工程人員等給予加給提高，而這些也得到政院正面回應，後續會請市府各局處跟中央部會對接，就細節交換意見、持續溝通。