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社會 社會焦點 保障人權

半夜溜進公寓「21分鐘放火3次」　碩班男下場關半年

記者黃翊婷／台北報導

男子阿榮（化名）自稱正在就讀碩士班，2022年11月間他無故進入一棟沒有設置大門的舊式公寓，並在21分鐘之內於2樓至4樓分別放火3次，雖然他每次都是點燃之後就將火勢撲滅，但還是因此挨告。台北地院法官日前依放火燒燬住宅等以外之他人所有物罪，判處阿榮有期徒刑6個月。

▲▼ 管教，打火機，女兒。（圖／記者林裕豐攝）

▲阿榮半夜在別人家放火3次。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿榮2022年11月某日深夜返家途中，行經一棟沒有設置大門的舊式公寓，臨時起意跑進去躲在樓梯間抽菸，抽完菸之後，他出於不明原因，竟手持打火機點燃4樓住戶放在外面的2包垃圾，見火勢延燒到掛在牆面的雨傘，才用踩踏的方式撲滅火苗。

接著，阿榮又點燃3樓住戶的春聯、2樓住戶的垃圾袋，同樣在火勢擴大之前就自行撲滅。住戶白天起床之後，發現放在外面的物品有燃燒痕跡，嚇得趕忙報案，經警方調閱現場監視器畫面追查，才將阿榮逮捕。

檢方認為，阿榮在凌晨1時許於公寓內放火3次，犯案時間大約21分鐘，雖然火勢並未擴大，但他的行為顯然危及住戶的生命、財產安全，有發生實害的蓋然性，因此依法將他起訴。

台北地院法官認為，阿榮無故引火燃燒公寓住戶的物品，對公共安全造成危害，行為確實不應該，考量到他已經坦承犯行，但仍未與受害住戶達成和（調）解，最終依放火燒燬住宅等以外之他人所有物罪，判處他有期徒刑6個月，全案仍可上訴。

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