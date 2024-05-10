騎士怒對貨車駕駛比中指1秒鐘　1原因獲判無罪

記者黃翊婷／台北報導

騎士阿毅（化名）去年8月間騎車行經台北市中山區，因為小貨車駕駛小偉（化名）突然變換車道，他怒比中指，遭提告公然侮辱罪。不過，阿毅強調他是因為覺得生命安全受到威脅才會比中指，台北地院法官經檢視行車記錄器畫面之後，採信他的說法，最終裁定無罪。

▲阿毅因行車糾紛對小偉比中指，挨告之後獲判無罪。（示意圖／VCG，與本案無關。）

檢方起訴指出，阿毅去年8月間騎車行經台北市中山區，因為行車糾紛心生不滿，竟對著小貨車駕駛小偉比中指，妨害小偉的名譽及社會評價，涉犯公然侮辱罪嫌，因而將他依法起訴。

阿毅則辯稱，他比中指是有原因的，當時小偉在後面逼車，他覺得生命安全受到威脅才會比中指，小偉提供的行車記錄器畫面沒有這一段。

台北地院法官當庭檢視行車記錄器畫面，從雙方行車情形看來，是小偉突然變換車道，導致兩車之間的距離驟然縮短，阿毅主張自己受到驚嚇，覺得生命安全受到威脅，進而心生不滿，比中指宣洩情緒，實屬符合常情。

法官表示，阿毅比中指的時間大約1秒鐘，當時旁邊並無其他車輛或用路人，阿毅的行為顯然不會引起不特定多數人注意，況且也不能排除他是因為被嚇到，出於氣憤才會比中指表達不悅，從當時的客觀情境觀察，尚不足以認定他主觀上有公然侮辱之犯意，客觀上也難認他的行為有造成小偉的人格及社會評價貶損，不構成公然侮辱罪的要件，最終裁定無罪，全案仍可上訴。