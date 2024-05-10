月花8500元幫忙「租房」　小資女被判刑2個月

記者黃翊婷／台北報導

小資女惠惠（化名）2022年3、4月間受人委託，以每個月8500元的費用向不知情的房東承租某處房屋，沒想到該屋竟然成了賣淫場所，她也因此挨告。台北地院法官日前審理此案，考量到惠惠是因為一時失慮觸法，最終依圖利容留猥褻罪判處有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，緩刑2年。

▲惠惠聽從指示幫忙承租房屋，結果卻因此吃上官司。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，惠惠自2022年3、4月間起，受到自稱「萍姐」的人委託，以每個月8500元的費用，向不知情的房東承租某處房屋，後來該屋被「萍姐」拿來媒介女子從事半套性交易。

警方得知消息之後，喬裝成客人上門，果然當場抓包一名應召女。應召女坦承，自己確實在該租屋處從事性交易，但只做半套，僅幫客人打手槍。

台北地院法官認為，惠惠與「萍姐」共同容留女子與第三人進行非法性交易，破壞社會善良風俗，行為確實不應該，但考量到她已經坦承犯行，全程又是聽從「萍姐」指示行動，屬於犯罪計畫中的低層角色，應是一時失慮觸法，最終依圖利容留猥褻罪判處有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，緩刑2年，緩刑期間應付保護管束，並參加3場法治教育課程，全案仍可上訴。