色男試衣間偷拍女客落跑　她路過「隨手一拍」助破案

記者黃翊婷／台北報導

中年男子阿輝（化名）去年7月間在某賣場的試衣間偷拍女客人，被發現之後立即逃離現場，沒想到恰巧被路過的另一名女客人無意間拍下照片，因而被警方循線逮捕。台北地院法官日前審理此案，並依無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判處阿輝拘役50日，得易科罰金5萬元。

▲阿輝偷拍女客人，卻在逃跑時被另一名女客人拍下照片。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝去年7月間跑到某賣場的試衣間，持手機竊錄女客人的私密畫面，但被對方發現異狀，他見事情露餡立刻逃離現場。

巧合的是，當時剛好有另一名女客人路過，隨手一拍，竟然在無意間拍下阿輝的照片。警方獲報之後，沿線調閱監視器錄影畫面追查，很快便鎖定阿輝駕駛的車輛，並在同年11月間將他逮捕。

警方在阿輝的電腦中查獲偷拍證據，他被捕之後也坦承上述犯行。台北地院法官認為，阿輝以偷拍方式侵害他人隱私，行為確實不應該，考量到他已經坦承犯行，最終依無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判處拘役50日，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。

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