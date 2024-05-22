殺人未遂犯脫逃中　雙北家長崩潰：拜託警方快逮人

▲新北校園今天暫停開放。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

基隆簡姓逃犯從基隆搭乘客運逃到北市，據警方掌握，可能在台北市萬華區或新北市林口母親住處，雙北教育局宣布今天校園暫停開放，讓雙北地區家長繃緊神經，昨在學校家長群組掀起討論，許多家長均表示，這兩天要親自接送孩子上下學才安心，也拜託警方趕快把嫌犯逮捕歸案。

由於簡姓逃犯曾在西門町商圈犯下隨機殺人案，警方評估嫌犯極有可能在萬華區出沒，讓緊鄰西門町商圈的福星國小嚴加戒備。福星國小校長黃耀農表示，一早學生上學就加派行政人力，在附近路口嚴密監控，也加強校園門禁，確保學童上學安全，這兩天學生上學、放學都會加派巡查人力。

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簡姓逃犯日前從基隆搭乘客運在北市南京東路與三民路口下車，讓鄰近的西松高中也繃緊神經，昨也透過簡訊通知學生和家長，提醒學生留意周遭環境可疑人物，也隨時通報學校與家人平安。

北市也有部分學校將嫌犯照片放在警衛室，以利警衛管理辨識，針對訪客部分，也會確實核對訪客身分，再同意入校，並請導師宣導，這段時間同學在校活動要結伴而行。也有安親班採取因應策略，自行返家的小學生，會先用line告知家長準備離班。

北市教育局昨透過「酷課」APP推播提醒家長，以簡訊發送各級學校與幼兒園，務必落實校園內外安全死角巡檢工作。同時提出4大因應措施，包括加強學生安全宣導，在校盡量結伴同行，不要太早到校或太晚離校；結合教職員、工友與警衛等人員，落實校園巡查；協調轄區警力，勘查學校周邊危險地點；結合家長會與社區鄰里與協會資源，加強校園與社區巡查。

北市教育局昨宣布，今天上午校園暫停開放，今晚是否開放則視警方追緝情況。新北市校園則是今天一整天都暫停開放，明天是否恢復，將另行公布。