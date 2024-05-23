快訊／汐止驚傳女子墜樓「頭部重創」　送醫搶救不治

新北市土城區清水路一處大樓，20日下午5時許，23歲陳姓女子不明原因從20樓頂樓高處墜落，剛好掉落在一家美語補習班旁公車站前當場死亡，當時部分學童放學經過，被突如其來的恐怖景象嚇到，補習班得知也帶學童繞道進教室，警方到場已用帳篷將遺體罩住並拉起封鎖線，附近學校獲報也將進行宣導、輔導，詳細原因待警方調查。