快訊／汐止驚傳女子墜樓「頭部重創」　送醫搶救不治

▲汐止今早傳出1女墜樓。（圖／記者張君豪翻攝）
記者張君豪、莊智勝／新北報導
新北市汐止區仁愛路一處民宅今(23日)上午7時16分許傳出墜樓案，一名劉姓女子(49歲)從3樓住處陽台跌落1樓路面；警消獲報後趕抵現場，但劉女頭部受到重創，經送汐止國泰搶救後仍宣告不治。
警方初步調查，劉女平時與兒子居住在該處，案發後已立即聯繫劉女子女返回處理，詳細事發原因尚待進一步調查釐清。
● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
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