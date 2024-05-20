快訊／23歲女「20樓墜落」慘死　眾多學童目擊嚇壞…警急搭帳篷

▲女子墜落在美語補習班旁、公車站牌前，警方用帳篷罩住遺體 。（圖／民眾提供，下同。）

記者陸運陞、陳以昇／新北報導

新北市土城區清水路一處大樓，20日下午5時許，23歲陳姓女子不明原因從20樓頂樓高處墜落，剛好掉落在一家美語補習班旁公車站前當場死亡，當時許多小朋友放學要到補習班上課，被突如其來的恐怖景象嚇到，警方獲報立即到場，用帳篷將遺體罩住並拉起封鎖線，詳細原因待警方調查。

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