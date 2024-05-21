新北23歲女墜美語補習班旁慘死　老師帶學童繞道…通報校方輔導

▲女子墜落在美語補習班旁、公車站牌前，警方用帳篷罩住遺體 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市土城區清水路一處大樓，20日下午5時許，23歲陳姓女子不明原因從20樓頂樓高處墜落，剛好掉落在一家美語補習班旁公車站前當場死亡，當時部分學童放學經過，被突如其來的恐怖景象嚇到，補習班得知後帶學童繞道進教室，警方到場已用帳篷將遺體罩住並拉起封鎖線，附近學校獲報也將進行宣導、輔導，詳細原因待警方調查。

美語補習班表示，事發時警方迅速到場用帳篷將遺體蓋住，補習班也在第一時間緊急通知到學校接學生的老師，帶著學生繞道由補習班後方的雲溪廣場走到補習班，同時間也告知學校，補習班旁有發生意外，請校方協助學生心理輔導，也有通知家長這起事件，目前來補習班上課學童並無異狀。

據悉，陳女平時住在大樓對面的公寓，疑罹患精神疾病，當天下午不知何故跑到對面大樓20樓頂，不明原因墜落，當場無呼吸明顯死亡，警方鑑識人員在樓頂找到陳女手機，家屬對死因無疑義，詳細原因待警方調查。

臉書社團「我是土城人 我愛土城區」也有民眾留言「…還好沒傷到無辜」，「搭公車經過，看到放學的孩子們用衣服包住頭走去安親班，想說發生了什麼事」，「希望不巧目擊到的孩子們不要有陰影」。

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