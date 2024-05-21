　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新北23歲女墜美語補習班旁慘死　老師帶學童繞道…通報校方輔導

▲▼女子墜落在美語補習班旁、公車站牌前，警方用帳篷罩住遺體 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲女子墜落在美語補習班旁、公車站牌前，警方用帳篷罩住遺體 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市土城區清水路一處大樓，20日下午5時許，23歲陳姓女子不明原因從20樓頂樓高處墜落，剛好掉落在一家美語補習班旁公車站前當場死亡，當時部分學童放學經過，被突如其來的恐怖景象嚇到，補習班得知後帶學童繞道進教室，警方到場已用帳篷將遺體罩住並拉起封鎖線，附近學校獲報也將進行宣導、輔導，詳細原因待警方調查。

美語補習班表示，事發時警方迅速到場用帳篷將遺體蓋住，補習班也在第一時間緊急通知到學校接學生的老師，帶著學生繞道由補習班後方的雲溪廣場走到補習班，同時間也告知學校，補習班旁有發生意外，請校方協助學生心理輔導，也有通知家長這起事件，目前來補習班上課學童並無異狀。

據悉，陳女平時住在大樓對面的公寓，疑罹患精神疾病，當天下午不知何故跑到對面大樓20樓頂，不明原因墜落，當場無呼吸明顯死亡，警方鑑識人員在樓頂找到陳女手機，家屬對死因無疑義，詳細原因待警方調查。

臉書社團「我是土城人 我愛土城區」也有民眾留言「…還好沒傷到無辜」，「搭公車經過，看到放學的孩子們用衣服包住頭走去安親班，想說發生了什麼事」，「希望不巧目擊到的孩子們不要有陰影」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

民眾在臉書留言 。（圖／翻攝我是土城人 我愛土城區）

▲▼民眾在臉書留言 。（圖／翻攝我是土城人 我愛土城區）

ET快訊
快訊／「太陽花」重返國會議場了　民進黨立委高唱「島嶼天光」
23歲女墜補習班旁慘死　老師帶學童繞道…通報校方輔導
快訊／復刻2014！綠拿「太陽花版」布條出場　喊反黑箱、反擴
快訊／雨彈夜襲！16縣市豪大雨特報　最新警戒範圍曝
20歲護理生中捷砍人　網友灌爆臉書：太諷刺了吧
快訊／3刀男遭移送「拒絕夜間警詢」！　明早才進行筆錄
快訊／新加坡航空1死30傷　緊急迫降曼谷機場
快訊／3刀男砍人喊：我不想死！坐輪椅離開醫院　穿病人服赤腳移
快訊／殺人未遂逃竄雙北　新北校園今明兩天暫停開放
快訊／救了全車的人！　「長髮哥」最新現況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

合約糾紛意外曝光驚人工資　啦啦隊女孩和解前東家：謝粉絲關心

高雄「撲車怪客」又現身！爬引擎蓋坐前擋嚇壞駕駛　警方出手了

新北23歲女墜美語補習班旁慘死　老師帶學童繞道…通報校方輔導

快訊／中捷3刀男遭移送「拒絕夜間警詢」！　明早才進行筆錄

20歲護理生中捷砍人　憤怒網友灌爆臉書：太諷刺了吧

桃園夫婦先後赴郵局提款投資虛擬幣　警+行員連2天擋下！

快訊／3刀男移送畫面曝光！坐輪椅被押上警車　穿病人服赤腳上銬

新北農夫被蜜蜂螫！打電話給女兒求救「被叮了」　送醫搶救不治

車手相隔1個多月兩度被逮　這次更「專業」隨身帶點鈔機

快訊／救了全車的人！　「長髮哥」最新現況曝光

消防員揹25KG裝備「16蹲」　挑戰成功網大讚：體力太猛

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

向佐曝計畫和郭碧婷生三胎　擔心她身體..向太澄清：沒逼生！

52歲媽與女兒挑戰16蹲　輕鬆完成！坤達留言給讚

台鋼魔鷹遭驅逐出場　暴怒跨欄找主審理論

萌貓鑽紙袋遭同伴封住開口　伸掌戳破逃跑：不講武德！

女子自剪瀏海超悲劇　頭髮不見只剩「空氣」

白柴見到媽開飛機耳迎接　興奮瞇瞇眼激似小白羊❤

路口違規左轉遭警攔停！　台中女外送員「下跪求情」

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

合約糾紛意外曝光驚人工資　啦啦隊女孩和解前東家：謝粉絲關心

高雄「撲車怪客」又現身！爬引擎蓋坐前擋嚇壞駕駛　警方出手了

新北23歲女墜美語補習班旁慘死　老師帶學童繞道…通報校方輔導

快訊／中捷3刀男遭移送「拒絕夜間警詢」！　明早才進行筆錄

20歲護理生中捷砍人　憤怒網友灌爆臉書：太諷刺了吧

桃園夫婦先後赴郵局提款投資虛擬幣　警+行員連2天擋下！

快訊／3刀男移送畫面曝光！坐輪椅被押上警車　穿病人服赤腳上銬

新北農夫被蜜蜂螫！打電話給女兒求救「被叮了」　送醫搶救不治

車手相隔1個多月兩度被逮　這次更「專業」隨身帶點鈔機

快訊／救了全車的人！　「長髮哥」最新現況曝光

曖昧對象怕狗！約會1動作…她愣「該繼續嗎？」　全場狂罵：還不跑

快訊／「太陽花」真的重返國會議場了　民進黨立委高唱「島嶼天光」

通融極度危險犯沒付錢！首都客運曝原因　「全程低調安靜」

黃勇傳事件打擊士氣　餅總請出「雙陳」帶頭激勵

合約糾紛意外曝光驚人工資　啦啦隊女孩和解前東家：謝粉絲關心

龐培歐讚賴清德擘劃願景　樂見重申台海和平

高雄「撲車怪客」又現身！爬引擎蓋坐前擋嚇壞駕駛　警方出手了

看到粉紅特斯拉興奮了！　韓男「人車連結」洩慾3小時停不下來

才開幕4個月！牧石鍋物竹北店5／27起暫停營業　業者曝：人力短缺

金智媛見面會門票秒殺！　「50萬人湧入搶800張票」粉絲全崩潰

哈士奇衝向比7雙指下巴放錯洞 秒變換位置笑噴網：害我看87次

社會熱門新聞

即／恐怖畫面曝！中捷男失控狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

女警兼職半套店！　「上圍傲人」成紅牌

即／台中中捷驚傳車廂砍人案　單線雙向通車

獨／3刀男是護理生！突暫停實習...北上中捷亂砍人

新竹女警下海成紅牌！火辣黑絲性感內衣照曝

中捷砍人20歲凶嫌送醫畫面曝光！白色球鞋也染血

殺人未遂犯搭首都客運到北市松山區

兒竟北上中捷砍人！父震驚急道歉

長髮哥對戰3刀男！女乘客急遞毛巾止血...喊：救了大家

鎖定台中捷運犯案！20歲嫌犯攜3把刀北上　有精神恍惚問題

接到電話才知兒闖大禍！中捷揮刀男父母緊急北上

中捷隨機砍人　長髮男與兇嫌扭打全身濺血

20歲男中捷狂砍人！送醫痛哭：我還不想死

中捷砍人！3刀男「父母都有醫學背景」

更多熱門

相關新聞

媽媽逛超市獨留兒在家　孩子從「4樓墜落」

媽媽逛超市獨留兒在家　孩子從「4樓墜落」

浙江台州一位媽媽昨（20）日將年幼的兒子獨留4樓的家中，自行至超市採購。怎料，她一回到家就被鄰居告知，孩子從4樓墜落了，她跪在地抱著孩子大聲痛哭。一名鄰居表示，曾多次告訴該媽媽不要將孩子獨留家中，沒想到悲劇還是發生了。

上學前從住家墜樓！竹北14歲國中生急救亡

上學前從住家墜樓！竹北14歲國中生急救亡

台南土城聖母廟主委選舉傳警方介入南警強調依法行政

台南土城聖母廟主委選舉傳警方介入南警強調依法行政

即／23歲女墜樓慘死　眾多學童目擊嚇壞

即／23歲女墜樓慘死　眾多學童目擊嚇壞

獨／新北女撿手機墜樓亡！男友落跑原因曝

獨／新北女撿手機墜樓亡！男友落跑原因曝

關鍵字：

土城墜樓美語補習班輔導

讀者迴響

熱門新聞

即／恐怖畫面曝！中捷男失控狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

女警兼職半套店！　「上圍傲人」成紅牌

台中馬尾哥「單挑3刀男」背景曝光！網：高手在民間

即／台中中捷驚傳車廂砍人案　單線雙向通車

夏筠婷再遭爆曾是SWAG直播主

獨／3刀男是護理生！突暫停實習...北上中捷亂砍人

新竹女警下海成紅牌！火辣黑絲性感內衣照曝

中捷砍人20歲凶嫌送醫畫面曝光！白色球鞋也染血

殺人未遂犯搭首都客運到北市松山區

兒竟北上中捷砍人！父震驚急道歉

長髮哥對戰3刀男！女乘客急遞毛巾止血...喊：救了大家

鎖定台中捷運犯案！20歲嫌犯攜3把刀北上　有精神恍惚問題

接到電話才知兒闖大禍！中捷揮刀男父母緊急北上

中捷隨機砍人　長髮男與兇嫌扭打全身濺血

20歲男中捷狂砍人！送醫痛哭：我還不想死

更多

最夯影音

更多

消防員揹25KG裝備「16蹲」　挑戰成功網大讚：體力太猛

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

向佐曝計畫和郭碧婷生三胎　擔心她身體..向太澄清：沒逼生！

52歲媽與女兒挑戰16蹲　輕鬆完成！坤達留言給讚

台鋼魔鷹遭驅逐出場　暴怒跨欄找主審理論

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面