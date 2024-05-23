ATM竟藏「台灣專屬守護神」　他直擊驚呆！萬人朝聖：神秘力量

▲ATM裡有放綠色乖乖。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

記者周亭瑋／綜合報導

國民零食「綠色乖乖」是台灣的集體信仰，許多行業都會將它放在機台上，以確保機器順利運作。就有網友日前撞見，ATM裡竟放了一包綠色乖乖，於是拍下畫面PO網；而近萬名網友也湧入朝聖，紛紛笑回「東方神秘力量」、「乖乖是台灣半導體產業鏈中資安最重要的一環」。

網友日前在臉書社團「路上觀察學院」PO出照片，直呼「銀行員專屬零食櫃。」只見一名行員將ATM打開，似乎在檢查機台，結果裡面竟放了一包綠色乖乖。

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▲台灣特有的「乖乖文化」。（示意圖／記者王麗琴攝）

對此，網友們不禁笑回，「沒有綠色乖乖，台灣會滅亡」、「所以乖乖是屬於掌管科技的神明嗎？」「檢查有沒有過期」、「你永遠也不知道，其實你每次都面對著一包乖乖領錢」、「不要不信邪，綠色乖乖真的很有用」、「科學的終點就是玄學」、「我們辦公室放乖乖，都會被老鼠咬破」、「連ATM也適用？」「乖乖是各行業必備的，見怪不怪，放越多越好」、「沒乖乖鎮守，台灣早就亡國了」。

另外，也有人苦笑表示，「台灣採購設備還會隨機台送一包綠色乖乖，往往很難跟外國客戶解釋，這是重要的保固配件，有效年限看上面」、「不放真的會出事，不要不信邪」、「我朋友前幾個禮拜半夜顧機台，因為乖乖保存期限要到了，他直接吃掉，然後也沒有先放新的，那天直接從半夜忙到早上，機器故障沒停過」。