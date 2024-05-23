共軍宣布今起在台灣周邊軍演　民進黨團：慎防藍白勾結共產黨

▲民進黨立法院黨團記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

中共解放軍宣布5月23日至24日，將在台島周邊開展「聯合利劍—2024A」演習。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今（23日）上午應詢說，台灣人民一定要慎防國民黨、民眾黨與共產黨勾結串連；非常諷刺，此次軍演距離花蓮最近，國民黨立法院黨團總召傅崐萁帶了一大團到中國，帶回來了什麼？

吳思瑤今天上午在黨團記者會表示，非常諷刺，大家可以看到，包圍台灣的軍演，離花蓮距離最近，傅崐萁浩浩蕩蕩帶了一大團到中國，帶回來了什麼？組合屋還沒看到半個，但是中國環台軍演靠花蓮最近。

吳思瑤說，國民黨立委們一昧當中國的傳聲筒，如同前蘇聯領導人列寧曾說：「最堅強的堡壘，必須要從內部攻破」，大家也可以看看中國前領導人毛澤東有另一句名言「不打無準備之仗」、「不打沒有內應的仗」，也就是說，共產黨的策略就是從台灣內部來攻破。

吳思瑤引述中國流亡學者袁紅冰所言表示，早在今年2月，根據韓國瑜可能成為立法院長，傅崐萁可能擔任國民黨黨團總召，中國國家主席習近平很快就對中國人民政治協商會議全國委員會主席王滬寧和中國國台辦主任宋濤做出了兩項指示：緊緊抓住韓國瑜與傅崐萁，佔領台灣立法院的制高點。

吳思瑤續指，根據袁紅冰所述，「佔領台灣立法院制高點的統戰戰略要點」明示，要藉由國會擴權、國安這類法案，藉查案之名，破壞台灣國防自主之實，這就是為什麼國民黨要無限擴張國會的調查權限，條文內容包括「政府機關」與「部隊」、「企業團體」等，都必須應立院要求提供文件，如果是檢調正在偵辦中的案件，還必須用複本限時提供。