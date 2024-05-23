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美印太副司令：共軍去年舉行「侵台演習」　模擬海空封鎖及兩棲攻擊

▲▼中國人民解放軍東部戰區軍演。（圖／路透）

▲ 中國人民解放軍東部戰區軍演。（資料照／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美軍駐印太高級將領23日透露，中國去年曾在於台灣海峽舉行的解放軍演中進行入侵台灣的關鍵演練，但實際入侵行動並非迫在眉睫，也不是不可避免。

根據《路透》，美軍印太司令部（USPACOM）副司令斯卡倫卡（Stephen Sklenka）中將23日在澳洲坎培拉一場演說中披露，共軍2023年在台灣海峽舉行的軍演中，模擬對台灣的海空封鎖、兩棲攻擊及反干預行動，且稱解放軍「持續演練對台灣可能的軍事入侵關鍵要素」。

就在他演說的幾小時前，解放軍東部戰區宣布展開為期2天的「聯合利劍-2024A」環台演習，聲稱是為懲戒台獨份子。

斯卡倫卡指出，共軍演習是中國持續對台施壓的一部分，可追溯至2022年，曾經罕見的入侵台灣防空識別區行動如今已成為常態。

不過他認為，雖然中國國家主席習近平要求解放軍準備好在2027年以前侵台的命令需要嚴肅看待，但實際入侵行動並非不可避免或迫在眉睫。

斯卡倫卡強調印太衝突的破壞力，「這將危及無數生命、數兆美元的全球經濟損失，以及過去80年來維持的相對和平穩定的國際秩序」，「這就是為什麼我們需要共同努力防止衝突」。

台灣新總統賴清德就職前，中國在4月及5月加強對台施壓，幾周前也在南海爭議海域與菲律賓發生衝突，引發外交爭端。

斯卡倫卡指出，中國為追求「過度、非法及修正主義的」海洋主張，一再派船隻騷擾及脅迫鄰國。澳洲月初批評中國在黃海國際水域上空和澳軍直升機對峙，而斯卡倫卡表示，美軍自2021年以來已經記錄約300次這類行動。

►共軍演習！　日本政府：將直接向中國傳達「台海和平穩定重要性」
►路透：共軍演習「在台灣政府預料之內」　人民無恐慌跡象

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