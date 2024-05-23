輪到你了！　4星座下半年大轉運

▲艾菲爾老師說，射手座樂觀態度和勇往直前精神，將激勵你不斷挑戰自我，追求更高的目標。（示意圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾分享，2024下半年，射手座、天蠍座、處女座、雙子座展翅高飛；而對天蠍座來說，下半年將是一個關鍵時刻，需要抓住合作機會，朝著成功邁進。

雙子座：信心展翅高飛、幸福人生

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2024年下半年對雙子座而言，將是信心和機會的雙重昇華期。在這段時間裡，你將發揮出無與倫比的社交能力和溝通技巧，這將使你在人際關係、職業發展中游刃有餘。

無論是在工作上取得突破，還是在個人生活中找到幸福，你都將感受到前所未有的滿足感。你的樂觀態度和靈活應對能力，將幫助你克服任何障礙，最終實現你內心深處的理想，開啟幸福的人生之旅。

處女座：迎接海外機會、開創新局

2024年下半年對處女座來說，將會是個充滿海外機會的時期，彷彿一扇新的大門正期待著被打開，為你帶來全新篇章。或許你會收到出國旅行、學習或工作的邀約，這些機會將會大大擴展你的視野和人脈網絡。

你精細計畫和周密安排，將會成為你在新環境中的利器，讓你能夠如魚得水般快速適應，並且取得成功。在這段時間裡，你的努力將會得到充分認可，不僅在事業上取得顯著進步，同時也會在個人成長道路上，獲得豐碩的成果。

天蠍座：把握合作機會、邁向成功

2024下半年對天蠍座而言，將是一個關鍵時刻，需要抓住合作機會，朝著成功邁進。在職業和個人專案中，將會遇到志同道合的夥伴，他們將和你一起合作，共同實現目標。

你的洞察力和決策力將成為關鍵，幫助你在重要時刻做出正確選擇，讓你在競爭中脫穎而出。 利用這段時間，充分發揮你的領導才能，將在各方面取得顯著進步，迎來成功的輝煌時刻。

射手座：探索未知領域、勇往直前

射手座2024年下半年將是你挖掘未知領域、向前邁進的絕佳時刻，你的探險精神和渴望知識，將引領你踏入嶄新的領域，發現新的興趣和機會。無論是踏上旅程，探索新技能，或是投身全新的事業，你都將感受到自由自在與成就感的滋味。

你樂觀態度和勇往直前精神，將激勵你不斷挑戰自我，追求更高的目標。最終，你將展翅高飛，實現夢想，無論身處何處，都會獲得巨大的成就。