點迴轉壽司「鮪魚大腹」！她怨圖文不符　網笑虧：這隻有上健身房

▲這貫鮪魚大腹肉太過「結實」，讓原PO抱怨「圖文不符」。（翻攝自臉書）

圖文／鏡週刊

許多日本迴轉壽司品牌陸續來台展店，讓台灣人不必飛到日本，就能享受到美味的握壽司。不過近日有網友抱怨表示，某間迴轉壽司店的鮪魚大腹肉「圖文不符」，原PO疑惑送上桌的鮪魚油花太少「花大腹的錢吃赤身？」該篇貼文曝光引起網路熱議。

一名網友在臉書社團「●【爆料公社二社】●」PO文，指在某間迴轉壽司店用餐，看見期間的限定商品「南鮪大腹」一貫80元，於是點來吃看看，沒想到實際送上桌後與圖片差距太大，讓元PO直呼「圖文不符」。

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原PO認為店家送上來的「南鮪大腹」油花太少，已經接近赤身，後來向店員反應此事，沒想到店員竟只回應，「這已經是最接近大腹的了。」原PO無奈只能在臉書社團發文抱怨，「花大腹的錢吃赤身？這已經不只是圖文不符了，根本就是不同商品。」

貼文曝光後，湧入大批網友留言，「這隻鮪魚有上健身房吧，沒肥肉」、「我也遇過，直接請店員收走換新，後面就好很多了」、「去日本吃過黑鮪魚就回不去了」、「台灣的圖片是僅供參考，只有日本圖片是真的」、「這間店是不是對大腹有甚麼誤會？」



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