「衝突可能變成日常」　賴士葆：民進黨還無法適應與在野黨理性溝通

▲ 國民黨立委賴士葆。（圖／記者崔至雲攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院連日因國會改革法案紛擾不斷，國民黨立委賴士葆表示，黑箱其實並非事實，民進黨身段還沒有轉換，強勢依舊，顢頇依舊，還無法適應如何與在野黨理性溝通，更遑論謙卑，將來衝突就可能變成日常，這非全民之福。

賴士葆說，所有國會改革的內容和進程，包括討論、公聽會、專案報告等，在立法院的官網全部公開透明。反黑箱的口號根本是執政黨的錯誤認知戰，誤導民眾扭曲事實。真正的黑箱是疫苗採購的相關細節，包括價格、合約、會議資料等都被衛福部以國家機密為由，以密件封存30年見不得天日。

賴士葆指出，監督制衡是在野立委的天職，在野立委發揮監督制衡的功能，國家社會才有進步的空間。回首過去8年，因為執政黨掌握過半國會人數，把立法院變成行政部門立法局，經常輾壓舉手表決通過包括違法違憲的法案，當時在野黨因為人數處於劣勢，監督制衡的功能被閹割，造成一黨專制，民主法治人權受到極大的扭曲傷害，今日之國會改革乃趨勢使然，撥亂反正之必要。

賴士葆指出，過去強勢閣揆和閣員公然羞辱立委，甚至說謊，以及太多行政不中立、行政權獨霸，完全沒有制衡的機制，要談擴權太嚴重，這些都師法美國國會，並無僭越。