中捷女「棉花糖式軟拳」回擊3刀男　他大推1招：瞬間血條值歸零

▲洪嫌犯案畫面曝光 。（圖／台中市議員陳俞融提供）



網搜小組／劉維榛報導

20歲洪男失控在中捷車廂砍殺乘客，多虧27歲長髮男奮力上前肉身壓制，以及多名乘客協力制止，才沒有釀更多傷害！由於洪嫌手持刀具，一個不小心，可能會刺中要害，對此，粉專「翻轉國道交通違規」直言，身上備辣椒水的重要性，「瞬間讓歹徒血條值歸零！」

20歲洪男從高雄北上，帶著一把菜刀、兩把水果刀在車廂無差別砍人，造成2人受傷送醫，至於為何特地到台中捷運犯案，洪男說詞反覆，起初說想自殘卻無勇氣，只好找別人動手；一下又稱「台北捷運人太多」，怕做案失敗；後來又改口「女友父親也住高雄擔心誤傷」，真正行兇動機還要由警方進一步調查。

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而這次受傷人數沒再擴大，要感謝多位乘客願意合力壓制，其中27歲長髮男挺身肉身搏鬥，傷口甚至直接見骨；危及當時，洪男右手反握刀刃，疑似殺紅眼，突然舉刀刺向人群，所幸一名見義勇為的黑衣大哥出手阻擋。他們被眾人封為英雄，更獲得終身免費搭乘中捷的福利。

而粉專「翻轉國道交通違規」發文感嘆，10年前北捷鄭捷事件，10年後中捷發生持刀傷人事件，「是不是模仿效應，我們不得而知，有待檢警調查清楚」，粉專更稱「你永遠不知道危險會在什麼時候發生？」

粉專指出，衝突影片中，看著有人嘗試用雨傘抵禦攻擊，還有一名身著米黃色衣服（戴帽）身形削瘦女性乘客「用棉花糖式軟拳，企圖擊倒歹徒」，面對可怕的砍殺當下，「這軟拳真的一點用也沒有。」

▲長髮男肉搏洪嫌遭砍傷。（圖／左圖為翻攝畫面、右圖民眾提供）



粉專直言，如果眾多乘客之中，能拿出一瓶辣椒水，只要往洪男臉上一噴，「絕對可以發揮魔法攻擊力道，瞬間讓歹徒血條值歸零。」

底下網友熱議，「隨身攜帶很久了！看來需要再買個幾瓶」、「不敢拿生命賭了」、「很久之前就買了，放在身上4年多沒用過（也希望不要有機會用到），出門會安心許多」、「真的很恐怖，辣椒水要隨身攜帶」、「趕快備著，唯一魔法攻擊兼防禦」、「噴下去保證他哭天喊地」、「本來只放在車輛置物箱裡，看來要改放隨身包了」。

有網友也認證，「辣椒水真的有用，之前跑外送跟人起衝突，對方罵人又想對我攻擊，往臉噴下去那人馬上變成ㄟ告（台語：瘖啞人士）」、「在試用時不慎傷及鄰居，鄰居因此無法工作三天」。