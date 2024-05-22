「不能辜負60%民意」　趙少康挺藍白立委：義無反顧做對的事

▲立法院激烈攻防。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

立法院近日審查「國會改革法案」，場內藍綠展開激烈攻防，場外更有破萬群眾抗議「程序黑箱」。對此，中廣前董事長趙少康今（22日）表示，民進黨用假消息發動「認知作戰」，把支持者當成政黨抗爭的工具，但藍白立委不能辜負60%民意的付託，做對的事必須義無反顧。

趙少康於臉書表示，做對的事，義無反顧！國會改革五法條文昨深夜通過二讀，場內民進黨杯葛導致議事冗長，場外民眾包圍立院的雙重壓力下，藍白立委堅守立場、做對的事。

趙少康表示，民進黨企圖用程序不正義來抹黑「國會改革」五法，該開的公聽會跟專案報告都開了，委員會逐條審查，民進黨用40次散會動議，拒絕理性審查。為了謀取一黨的政治利益，民進黨用假消息發動「認知作戰」，鼓動民眾上街頭，民進黨把支持者當成政黨抗爭的工具，怎麼對得起冒雨包圍立法院的年輕人？

▲民進黨立委向抗議民眾致意。（圖／攝影中心攝）

趙少康指出，年輕人充滿熱情，有高度理想性，看不慣社會的不公義，但這次群眾包圍立院行動，「臺學聯」掛名共同主辦，立即引來「台北大學、政大、海洋大學」等會員學校的學生會聲明跟活動切割，證明民進黨跟側翼太小看青年獨立思考、明辨是非的能力。

趙少康批評，民進黨還想用「抗中保台」的老路數，抹黑國會改革五法是「阿共的陰謀」，明明賦予國會聽證權、調查權，只是完整立法委員權責，不是擴權，還能取代已經成為民進黨附隨組織的監察院，發揮監督行政的功能。至於「藐視國會罪」也只是撥亂反正的必要手段，能強化立委揭弊、禁止官員說謊。

最後，趙少康強調，執政的民進黨反對自己過去在野時的國會改革提案，美國「國會及行政當局中國委員會」主席Chris Smith也看不下去，在祝賀賴清德就任的新聞稿中，不客氣地用「民進黨激進份子破壞立法院」形容，依據台灣議題研究中心的大數據也證明，65%的人支持國會改革法案，民進黨立委的負面聲量則暴增到11.2萬則。他說，「藍白立委不能辜負60%民意的付託，做對的事必須義無反顧」。

▼政大學生會聲明未代表學校參與521抗議。（圖／翻攝政大學生會臉書）