遭男友迷暈悶殺？女憲兵「裸身蓋棉被」亡　檢3.5hrs解剖追真相

記者陳以昇、黃資真／新北報導

新北泰山區18日驚傳情殺案，1名19歲男子因懷疑同為憲兵的19歲劉姓女友劈腿，憤而一手拿枕頭、一手掐脖子悶殺對方，日前被裁定羈押禁見。今(22)日上午檢方花費約3個半小時複驗後，家屬神情凝重離去。

▲女憲兵遭同袍男友悶殺，母親與姊姊今早到殯儀館相驗。（圖／記者陳以昇攝，下同）



據悉，劉女被發現時呈現裸體狀態，全身用棉被蓋住，死狀十分詭異，為了釐清犯案前是否有下藥迷暈等可能，家屬同意解剖複驗，以釐清死亡真相。今早檢方會同法醫至新北市立殯儀館進行相驗，經過約3個半小時後，下午1時許結束解剖，劉母與劉女姊姊步出時表情相當凝重，搭車離去。

回顧此案，許男、劉女高中畢業後簽下4年志願役，雙雙被分發到憲兵同一單位相識，進而產生情愫交往，不過，交往期間2人經常鬧不合，還在軍營裡大吵，被長官調到不同科室，仍無法阻止憾事發生。

▲檢方結束相驗離去。



18日凌晨1時許，許男搭乘捷運徒步走到劉女位於泰山區的住家，2人吵了整晚，上午7時許，劉女還有走出房間刷牙洗臉，由於劉女和家人原本約好上午10時許要出門，但死者姊姊卻收到妹妹傳來「再等等」的訊息，2人待在房間內也沒聲音，劉姊驚覺不對勁到妹妹房間敲門，沒想到看到許男開門走出來時，妹妹已沒了呼吸。

許男見東窗事發，一時失控拿刀劃手腕揚言輕生，劉女弟弟見狀急忙壓制，姊姊則是趕緊報案，而劉女經送醫搶救後仍回天乏術。目前許因犯罪嫌疑重大，19日被法院裁定羈押禁見。