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社會 社會焦點 保障人權

愛女談分手…遭19歲憲兵男友狠掐悶殺！今解剖複驗母悲抵殯儀館

記者陳以昇、黃資真／新北報導

新北泰山區18日驚傳情殺案，1名19歲男子因懷疑同為憲兵的19歲劉姓女友劈腿，憤而一手拿枕頭、一手掐脖子悶殺對方，日前被裁定羈押禁見。今(22)日上午檢警至新北市立殯儀館對劉女屍體進行解剖複驗，稍早劉女母親、劉女姊姊也到場，神情哀戚未多說話，結束後劉母在家屬陪同下到一旁休息。

▲▼ 憲兵情殺案，檢警今天在新北市立殯儀館相驗。（圖／記者陳以昇攝）

▲劉女遭憲兵男友悶殺，死者母親（紅圈處）抵達殯儀館相驗。（圖／記者陳以昇攝，下同）

回顧此案，許男、劉女高中畢業後簽下4年志願役，雙雙被分發到憲兵同一單位相識，進而產生情愫交往，不過，交往期間2人經常鬧不合，還在軍營裡大吵，被長官調到不同科室，仍無法阻止憾事發生。

▲▼ 憲兵情殺案，檢警今天在新北市立殯儀館相驗。（圖／記者陳以昇攝）

▲劉女姊姊（紅圈處）最先發現妹妹被掐死。

18日凌晨1時許，許男搭乘捷運徒步走到劉女位於泰山區的住家，2人吵了整晚，上午7時許，劉女還有走出房間刷牙洗臉，由於劉女和家人原本約好上午10時許要出門，但死者姊姊卻收到妹妹傳來「再等等」的訊息，2人待在房間內也沒聲音，劉姊驚覺不對勁到妹妹房間敲門，沒想到看到許男開門走出來時，妹妹已沒了呼吸。

許男見東窗事發，一時失控拿刀劃手腕揚言輕生，劉女弟弟見狀急忙壓制，姊姊則是趕緊報案，而劉女經送醫搶救後仍回天乏術。目前許因犯罪嫌疑重大，19日被法院裁定羈押禁見。

▲▼ 憲兵情殺案，檢警今天在新北市立殯儀館相驗。（圖／記者陳以昇攝）

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