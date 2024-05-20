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社會 社會焦點 保障人權

獨／搞3P竟SM電殺性玩偶！富少假釋揪妹爽開毒趴　遭逮畫面曝

記者黃宥寧／台北報導

富二代宋志宏16年前以水管抽打、電擊等兇殘手段將同居人黃姓女子性虐致死，一審被依殺人罪判無期徒刑，最高法院認他在黃女休克時主動打119送醫，沒殺人意圖，改以傷害致死罪判處15年半。2020年宋獲假釋出獄，日前卻以毒品利誘邀正妹到飯店開毒趴，慘遭士林警逮補。

▲▼ 宋志宏 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲新北市富二代宋志宏將同居黃姓女子性虐致死被判15年半，2020年獲假釋出獄，日前揪妹開毒趴遭逮補。（圖／記者黃宥寧翻攝）

本月16日48歲宋男於交友軟體亂槍打鳥找妹聊天，期間頻頻暗示「有毒品」，並邀約正妹到飯店同樂，芝山岩派出所接獲檢舉，所長蔡育憲火速埋伏警力趁其現身時一擁而上逮人。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲宋志宏將毒品塞在保溫瓶旋轉底座內。（圖／記者黃宥寧翻攝）

體態肥碩的宋男一見警面露尷尬神情，隨後被起出1個黑色保溫杯，外觀乍看無異樣，孰料狡猾的他竟將大麻菸草、安非他命、愷他命塞在保溫瓶旋轉底座內，警也從其身上搜出吸食器具1組、鏟管2支等相關贓證物，毒品經初驗呈陽性反應，當場依法將人逮補。

據了解，宋男被逮後，坦承自己有吸食毒品，同時向警方柔喊「我錯了...很懊悔」更稱母親快失智，狂打悲情牌，警詢後被依法移送士林地檢署，檢方複訊後請回。

▼宋志宏假釋期間爽當啃老族還揪妹開毒趴。（圖／讀者提供）

▲▼ 宋志宏 。（圖／讀者提供）

曾以「香水達人」上電視節目的宋志宏，2008年先與偷渡來台大陸陳女同居，後與30歲黃姓女子結識，3人同居於新北市。宋將2女當「性玩物」開毒趴玩3P，宋為求刺激將黃女衣服脫光，把人綑綁在椅子上，以鐵片、鋼筷通電，或電擊棒，連續電擊黃女身體各部位，甚至拿水管抽打、香菸燒燙，還將黃女頭髮剪得像狗啃，直到同年11月24日，黃女渾身傷送醫搶救仍身亡。

檢警認死因不單純介入調查，宋男竟主動提供黃女遺書，稱是怕陸籍陳姓女友被抓才刻意隱匿，誤導檢警辦案方向；8個月後檢警突破陳女心防，專案小組據供詞再搜索宋家，發現變態凌虐光碟，畫面顯示宋對黃女說「示範一下被電的樣子」、「笑一個」等冷血字眼，而影中黃女早已被虐到只剩一絲氣息。

▲▼ 宋志宏 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲虐殺女性友人的宋志宏假釋期間找妹開毒趴遭逮。（圖／記者黃宥寧翻攝）

時任檢察官呂俊杰說以「慘絕人寰」形容，起訴書中更用「虐殺」敘述宋志宏犯罪經過，並求處死刑；至於協助丟棄物證的宋母也被依湮滅證據罪嫌起訴。

2011年二審認，宋志宏在黃女休克主動呼叫119送醫，無積極證據認他有置人於死的動機，基於罪證有疑，改依傷害致死罪判處15年徒刑，毒品部分判1年，合併應執行15年半；宋母被依滅證罪判刑5月，得易科罰金15萬元。

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