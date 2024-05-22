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助理捐薪拖柯建銘下水！高虹安涉貪辯：非我獨創　審判長這樣說

▲▼新竹市長高虹安因立委任內涉犯貪污案，22日到台北地院出庭將進行實體辯論。（圖／記者黃哲民攝）

▲新竹市長高虹安因立委任內涉犯貪污案，22日到台北地院出庭將進行實體辯論。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理新竹市長高虹安於立委任內所涉貪污案，今（22日）開庭將開始實體辯論，上午提示證據階段，高虹安舉例，民進黨立委柯建銘的助理也繳回部分酬勞，代表以這種方式建立辦公室零用金非她獨創，而是立法院行之有年的常態，審判長廖建傑一臉慎重說「這樣不對啦！」

高虹安前天（20日）在總統賴清德就職典禮，與桃園市長張善政、台北市長蔣萬安合照玩諧音梗「國政安安」，她今出庭神情輕鬆，對守候媒體說「辛苦」，在庭訊中仍強調立委任內國會辦公室的零用金制度，絕非她的私人小金庫，她自掏腰包買蛋糕、下午茶招待助理，一次花費3、4千元，沒以零用金報帳。

▲▼新竹市長高虹安因立委任內涉犯貪污案，22日到台北地院出庭將進行實體辯論。（圖／記者黃哲民攝）

▲新竹市長高虹安因立委任內涉犯貪污案，22日到台北地院出庭將進行實體辯論。（圖／記者黃哲民攝）

至於要求助理回捐加班費轉為零用金，高虹安強調並非她獨創，從政治獻金公開網站查詢民進黨立委柯建銘的助理，也有同樣作法，連資深立委都這麼做，「可見這是立法院行之有年的常態」。

審判長廖建傑立刻表示，若要求助理捐出個人酬勞是立院常態，「我們在此就不適合繼續討論下去」，但他很難想像制訂《勞動基準法》的立院，怎會有這種行之有年的作法，「我們給助理的薪資，都是給他們養家的」，並補上一句「這樣不對啦！」

公訴檢察官盧慧珊則質疑高虹安，沒要求時任助理李忠庭繳回加班費，還用自己境外存款分批匯錢給李補薪，其他助理沒這種待遇，「高虹安是說一套做一套的老闆嗎？」、「請僱主不要拿走員工的加班費，還說這是員工自願捐出」，更不能為了要求助理繳回差額，故意高報薪酬與加班費。

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