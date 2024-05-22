高虹安涉貪進入辯論重頭戲　王郁文再掀「消失的16分鐘」嗆檢

▲王郁文綽號「水母」、「公衛文」，是新竹市長高虹安擔任立委時的國會辦公室公關主任。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理新竹市長高虹安於立委任內所涉貪污案，今（22日）開庭將開始實體辯論，上午提示證據階段，被告王郁文重提偵辦期間應訊出現「消失的16分鐘」，指檢察官未告知她和律師就中斷錄音錄影，王的律師葉志飛更表示，偵辦檢察官明示就是要辦高、王跟高「沾上一點邊」，所以要起訴，這是「上級決定的事」。

王郁文今庭訊指出，去年（2023年）4月12日到台北地檢署應訊，事後才知這段「消失的16分鐘」，但她和律師當下都不知情，檢方解釋這是跟她與律師討論法律意見，可是她和律師依檢察官提議、離開偵查庭溝通如何答辯時，偵查庭內仍繼續錄音錄影，所以這段「消失的16分鐘」顯然不合理。

▲王郁文今（22日）到台北地院出庭，再掀檢察官偵訊中斷錄音錄影出現「消失的16分鐘」爭議。（資料照／記者黃哲民攝）

葉志飛補充說，檢察官當時的確提議「我們停止錄音錄影好不好」，他說不用，但不知檢察官為何仍中斷，且恢復錄音錄影後，檢察官也沒告知，至於「消失的16分鐘」講了些什麼，葉志飛說問檢察官為何要起訴王郁文涉嫌貪污、王明明是勞工身分，不涉及公務職權。

葉志飛指出，檢察官當場明示「我們就是要偵辦高虹安，王郁文跟高虹安沾上一點邊」。葉志飛強調，當下認為這樣要起訴王涉嫌與高共犯貪污、很不合理，再問檢察官這是不是上級已經決定的事，檢察官明確說「是」。

至於審判長關心除了欠缺影音佐證的「消失的16分鐘」，同日其餘筆錄有無被不當取供，王郁文跟葉志飛都說沒有，不過葉志飛表示，當天結束偵訊後，他和王郁文站在街頭都很難過，因為王跟高虹安是不同主體，且原先以為檢方要偵辦高的問政費用、而非助理的加班費。

本案偵辦檢察官盧慧珊也在庭執行公訴，第一時間沒回應王郁文和葉志飛的說法，預料將在後續辯論中交鋒。