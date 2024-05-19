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口罩令今起全面解除！進醫院免強制戴　疾管署仍列6情況要注意

▲▼加印「MD」、「Made In Taiwan」的雙鋼印口罩於今日(24日)起正式開賣,實名制口罩,武漢肺炎,健康,防疫,流感,感冒,新冠肺炎,醫療口罩,公共衛生,傳染。（圖／記者李毓康攝）

▲新冠疫情期間，風險場所有要求強制戴口罩，現在已經全部解禁，圖為先前實施口罩實名制資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

因應新冠疫情而實施的口罩令今（19）日起全面解禁，去醫療院所也不用再強制戴口罩，不過疾管署針對民眾進入醫療照護機構仍提出相關須知，在6種情況時「建議戴上口罩」。而醫師也建議，到醫院時有4種情境應該提高警覺，戴上口罩以確保個人健康安全。

▲▼醫院口罩禁令將於5月19日鬆綁，強制戴口罩規範全面解除。（圖／讀者提供）

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▲醫院口罩禁令將於5月19日鬆綁，圖為台大醫院告示要求入院戴口罩。（圖／讀者提供）

國內強制戴口罩規範自2020年12月1日起實施，雖然期間有多次放寬，但仍有部分場所如醫療院所被規範要強制戴口罩，一直到今天才正式全面廢止，總計實施達1265天。疾管署為了為防範呼吸道疾病於醫療機構內傳播，另製作相關須知提醒民眾應佩戴口罩的情境，分別是6種情況：

1、有疑似/感染呼吸道傳染病(如：流感、COVID-19)或出現發燒、呼吸道症狀(如：流鼻水、咳嗽或打噴嚏)時，非必要請避免進入醫療照護機構；如有必要進入，於有症狀期間及症狀緩解後5日內，應佩戴口罩，並遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節及落實手部衛生。

2、過去一周內曾與感染呼吸道傳染病患者有密切接觸，進入醫療照護機構應佩戴口罩，並遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節及落實手部衛生。

3、本身為免疫力低下(如：移植或血液腫瘤等病人)或是具有其他流感、COVID-19重症高風險者，進入醫療照護機構應佩戴口罩並落實手部衛生。

4、探視或照護疑似/感染呼吸道傳染病患者時，應佩戴口罩並落實手部衛生。

5、當醫療照護機構依社區疫情及機構內傳播風險評估，規範應佩戴口罩之管理措施時，應依醫療照護機構規定佩戴口罩。

6、當國家防疫政策或主管機關規定醫療照護機構應佩戴口罩之管理措施時，應依政策規定佩戴口罩。

▲國內疫情趨緩27日全國降至二級警戒，廣州街觀光夜市人潮漸回流。（圖／記者林敬旻攝）

▲口罩禁令將於5月19日全面解除，圖為疫情期間民眾戴口罩上街資料照。（圖／記者林敬旻攝）

感染科權威、台大醫院小兒感染科醫師黃立民則提醒，民眾到醫院有4種情況風險較高，還是應該戴上口罩比較安全，包含前往重症、脆弱病人的病房、到呼吸道科別就診候診時、搭乘醫院電梯、醫院美食街。其中醫院電梯主要是密閉空間問題，美食街則是人潮眾多，建議僅飲食期間把口罩拿掉，其餘時間還是要戴上。

疾管署提醒，呼吸道傳染病感染者可能症狀不明顯或生病前即有傳染力，且您不一定知道與您接觸的人是否可能會因為感染流感、COVID-19等呼吸道傳染病而有嚴重的病情，進入醫療照護機構佩戴口罩遮蓋口鼻，可以防止呼吸道分泌物散播。

2歲以下嬰幼兒或因身體、心理等因素未能佩戴口罩之民眾，於咳嗽或打噴嚏時，應使用衛生紙遮掩口鼻，使用完畢後將衛生紙丟進垃圾桶，並執行手部衛生，降低傳播風險。

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