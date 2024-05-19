醫院輸液告急！衛福部明急找廠商開會　討論價格+擴大產能

▲衛福部明日將針對輸液缺貨問題，找廠商開會討論。（圖／ETtoday資料照）



記者洪巧藍／台北報導

國內輸液大廠永豐化學因產品檢驗涉實驗數據造假，判定違反PIC/S GMP遭勒令關廠，但也造成國內缺藥危機，恐怕影響民眾手術、住院等執行。衛福部長薛瑞元今日證實，食藥署、健保署明日將邀集廠商開會討論，確認是否能增加產能，也會討論相關價格調整。

準衛福部次長林靜儀在臉書PO文說明，確保臨床輸液供貨業務進行中，並指出相關會議已排定周一召開。林靜儀也提到，食藥署已進行控貨，避免囤量行為影響供應；除請其他合格廠商增加產能之外，同時已啟動專案由其他藥廠供貨。

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至於輸液價格的部分，葡萄糖注射液今年四月已有調高藥價；是否未來藥價調整，會另案討論。此次為藥廠違反藥事法57條GMP製程問題短期供貨短缺，會先行處理緊急增加製成及專案進口。

衛福部長薛瑞元受訪證實表示，明天包含食藥署、健保署都會一起找相關可以生產藥物的廠商進行討論，包含藥證情況、是否能增加產能、還有牽涉到價格的問題。

健保署副署長龐一鳴受訪強調，目前永豐、其它公司、醫院端都仍然有庫存，斷貨情況尚未實際發生，而健保署與食藥署會議任務不同，明日是分開進行，健保署將請有意專案製造的業者進行討論相關價格。

根據食藥署西藥供應資訊平台資料，目前包含南光、東生、台灣大塚、台裕、濟生等5家國內業者提供替代藥品，而永豐方面也還有部分藥品庫存持續供應。食藥署副署長王德原受訪表示，明日開會主要是請國產業者盡可能擴大產能。

▲藥師公會示警生理食鹽水等輸液出現缺貨，圖為資料照。（圖／記者李佳蓉攝）

藥師公會理事長黃金舜表示，健保署年年砍藥價，其中有高達9成屬於老藥，然而新藥與老藥利潤本就不同，部分藥品核價過低，讓部分藥廠即使持有藥證也不願生產，部分藥廠偷工減料也時常發生，應該檢討藥價制度，其中新藥與老藥的議價應該分開評估。

健保藥價是依據「藥品費用支出目標制」（Drug Expenditure Target，DET），若超出藥費支出目標額度，就會依據市場調查、交易價格等進行調整。

薛瑞元強調，DET制度已經在檢討中；龐一鳴則表示，上周也才找藥師公會開會談過相關事宜，由於這涉及「全民健康保險藥品價格調整作業辦法」及「全民健康保險藥物給付項目及支付標準」，相關修正草案預計今年中旬提出，這個方案確定才能決定明年的藥價。