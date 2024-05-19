　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

醫院輸液告急！衛福部明急找廠商開會　討論價格+擴大產能

▲▼ 衛福部外觀。（圖／記者嚴云岑攝）

▲衛福部明日將針對輸液缺貨問題，找廠商開會討論。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

國內輸液大廠永豐化學因產品檢驗涉實驗數據造假，判定違反PIC/S GMP遭勒令關廠，但也造成國內缺藥危機，恐怕影響民眾手術、住院等執行。衛福部長薛瑞元今日證實，食藥署、健保署明日將邀集廠商開會討論，確認是否能增加產能，也會討論相關價格調整。

準衛福部次長林靜儀在臉書PO文說明，確保臨床輸液供貨業務進行中，並指出相關會議已排定周一召開。林靜儀也提到，食藥署已進行控貨，避免囤量行為影響供應；除請其他合格廠商增加產能之外，同時已啟動專案由其他藥廠供貨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於輸液價格的部分，葡萄糖注射液今年四月已有調高藥價；是否未來藥價調整，會另案討論。此次為藥廠違反藥事法57條GMP製程問題短期供貨短缺，會先行處理緊急增加製成及專案進口。

衛福部長薛瑞元受訪證實表示，明天包含食藥署、健保署都會一起找相關可以生產藥物的廠商進行討論，包含藥證情況、是否能增加產能、還有牽涉到價格的問題。

健保署副署長龐一鳴受訪強調，目前永豐、其它公司、醫院端都仍然有庫存，斷貨情況尚未實際發生，而健保署與食藥署會議任務不同，明日是分開進行，健保署將請有意專案製造的業者進行討論相關價格。

根據食藥署西藥供應資訊平台資料，目前包含南光、東生、台灣大塚、台裕、濟生等5家國內業者提供替代藥品，而永豐方面也還有部分藥品庫存持續供應。食藥署副署長王德原受訪表示，明日開會主要是請國產業者盡可能擴大產能。

▲▼吊點滴,住院,打點滴,病床,手術。（圖／記者李佳蓉攝）

▲藥師公會示警生理食鹽水等輸液出現缺貨，圖為資料照。（圖／記者李佳蓉攝）

藥師公會理事長黃金舜表示，健保署年年砍藥價，其中有高達9成屬於老藥，然而新藥與老藥利潤本就不同，部分藥品核價過低，讓部分藥廠即使持有藥證也不願生產，部分藥廠偷工減料也時常發生，應該檢討藥價制度，其中新藥與老藥的議價應該分開評估。

健保藥價是依據「藥品費用支出目標制」（Drug Expenditure Target，DET），若超出藥費支出目標額度，就會依據市場調查、交易價格等進行調整。

薛瑞元強調，DET制度已經在檢討中；龐一鳴則表示，上周也才找藥師公會開會談過相關事宜，由於這涉及「全民健康保險藥品價格調整作業辦法」及「全民健康保險藥物給付項目及支付標準」，相關修正草案預計今年中旬提出，這個方案確定才能決定明年的藥價。

ET快訊
明起雨彈炸全台！雨最猛時間點曝光
廣西雨量「破歷史紀錄」！　大量汽車泡水裡
快訊／17歲少女騎車慘遭輾斃！最後身影曝...姊姊悲痛到場
愛犬上錯飛機「2小時變8小時」　飼主見屍體崩潰
女子「被水豚狠咬」爆血！　業者回應了
獨／嚴重傷照曝！　輪椅女孩：我是斷一條腿不是兩條

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「生命之樹」曾英棟特展　台南文化中心精彩登場

明天雨彈炸全台！「晚間到周三最猛」 　氣象署：鋒面影響至周五

躺床上滑手機「男友突做1舉動」嚇壞她！　全場狂+1：真的忍不住

「小滿」來了！命理師曝吃「1物」助開運　貴人、事業暴增

醫院輸液告急！衛福部明急找廠商開會　討論價格+擴大產能

獨／輪椅女孩：我是斷一條腿不是兩條！　傷勢照曝光

買夜市章魚燒「突見8字」超衝擊！　網揭內幕：9成攤商都這樣

獨／立院抗議「輪椅女孩激動站起來」遭瘋傳攻擊！　當事人回應了

國中會考5科要拿A++　補教：每科最多錯2至3題

快訊／壽司有活蛞蝓！北市衛生局稽查見「2衛生缺失」　現場無病媒

楊丞琳《歌手》唱2次就遭淘汰　她喊不遺憾：已經很滿足

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

英男1分鐘絲滑灌香腸　完成83根破世界紀錄

呀咧呀咧！洗腦神曲〈晚安大小姐〉爆紅　Joeman合體阿滴.志祺七七「神還原」

立院朝野纏鬥15hrs到半夜　韓國瑜宣布休息：21號再戰

懷疑被綠掐女友！憲兵遭移送　家屬哀慟引魂：妹生活圈單純

綠委對話學生齊唱《島嶼天光》 支持者喊：我們在外守護你們

趙小僑1歲10個月女兒愛「乾杯」　典典寶寶愛跳女團舞..關電視氣pupu！

南韓選秀首位「脫北練習生」！ 親曝「為當偶像」14歲離開北韓

立院外千人聚集！吳思瑤隔大門「燦笑比讚」　警戒備防太陽花再上演

「生命之樹」曾英棟特展　台南文化中心精彩登場

明天雨彈炸全台！「晚間到周三最猛」 　氣象署：鋒面影響至周五

躺床上滑手機「男友突做1舉動」嚇壞她！　全場狂+1：真的忍不住

「小滿」來了！命理師曝吃「1物」助開運　貴人、事業暴增

醫院輸液告急！衛福部明急找廠商開會　討論價格+擴大產能

獨／輪椅女孩：我是斷一條腿不是兩條！　傷勢照曝光

買夜市章魚燒「突見8字」超衝擊！　網揭內幕：9成攤商都這樣

獨／立院抗議「輪椅女孩激動站起來」遭瘋傳攻擊！　當事人回應了

國中會考5科要拿A++　補教：每科最多錯2至3題

快訊／壽司有活蛞蝓！北市衛生局稽查見「2衛生缺失」　現場無病媒

「生命之樹」曾英棟特展　台南文化中心精彩登場

印尼伊布火山又噴發！4公里火山灰柱竄「紫色閃電」　7村落急撤離

見美代表談立法院混戰　韓國瑜：三黨對內吵翻、對外都國家優先

74年最冷！「極地冷空氣」席捲智利　5月提早入冬

486先生繳稅金額「超過2千萬元」！　網震撼：一刷就是一棟房

風靡美國！　茶飲專家：台灣應以發明珍珠奶茶自豪

哈利「類王室出訪」全程受招待　金主爆是洗錢6.4億通緝犯！英王氣炸

安全氣囊成血滴子！22歲正妹車禍「金屬碎片插臉」慘死　家屬怒告

明天雨彈炸全台！「晚間到周三最猛」 　氣象署：鋒面影響至周五

美短貓住院「堅持帶病巡視環境」　家屬幫忙提尿袋無奈陪同

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

生活熱門新聞

花壽司內驚見「活生生蛞蝓」在爬！　北市衛生局要查了

變天倒數！明天雨區擴大　下周雷雨掃全台「最猛時間曝」

快訊／雨彈來襲！5縣市大雨特報 下到入夜

快訊／國家警報響了　雷雨轟1縣市2地暴雨告警

新店男高中生「父逝母拋棄」　課後捷運站賣菜

快訊／國中會考5科解答出爐　各科考題可上網下載

把握最後好天氣　全台「下最大」時間曝

抄襲廠商蹦世界公布對話紀錄：她以為P圖就沒事了

今雨區擴大！　明起「全台連下5天」

女友提議同居「但妹妹要搬出去」　網一面倒

比墾丁還多台人？飛沖繩「1景象」他傻了

即／02:00台灣東部海域規模4.3地震　最大震度2級

快訊／10:55台灣東部海域規模4.2「7縣市有感」　最大震度3級

屏東看水豚「小腿被緊咬」大爆血！女嚇逃：根本沒碰到牠

更多熱門

相關新聞

兒少性侵比例佔55%　醫揭4因素影響復原期

兒少性侵比例佔55%　醫揭4因素影響復原期

根據衛福部112年統計數據，性侵害被害人共計9413人，18歲以下兒少共5155人，約佔55%；其中兩造關係師對生的比率約3%、家庭成員比率有17.2%。醫師指出，兒童經歷這類事情會產生創傷壓力症候群，若是家內、或平常較信任者，地位和權力高於自己，理應是保護自己但又帶給自己傷害的人，後續會導致信任感降低，復原期則受到4個因素影響。

口罩令今起全面解除！進醫院免強制戴　還有6情況要注意

口罩令今起全面解除！進醫院免強制戴　還有6情況要注意

輸液缺貨衝擊開刀、住院！薛瑞元：專案製造、評估調整健保價格

輸液缺貨衝擊開刀、住院！薛瑞元：專案製造、評估調整健保價格

輸液缺貨！中小型醫院喊苦「怕最早被斷貨」

輸液缺貨！中小型醫院喊苦「怕最早被斷貨」

「開刀房恐停擺！」藥師公會示警：生理食鹽水等輸液大缺貨

「開刀房恐停擺！」藥師公會示警：生理食鹽水等輸液大缺貨

關鍵字：

缺藥生理食鹽水食藥署衛福部藥師公會

讀者迴響

熱門新聞

花壽司內驚見「活生生蛞蝓」在爬！　北市衛生局要查了

45萬網美午睡…2歲兒「自己打開門鎖」跌入泳池溺亡！

98%狐臭人「都有1特徵」！　看耳朵就知道

具惠善離婚4年生活曝光　「睡車上早餐吃泡麵」親口認：沒地方住⋯

曹西平爆演藝圈假面夫妻：都離婚了硬要演

雲林婦騎單車穿越台1線遭撞飛！全身骨折慘死

韓國瑜22字回應立法院衝突　上萬網友按讚力挺：院長加油

快訊／新北憲兵先殺女友再自戕　憲指部回應了

《康熙》重出江湖天王劉德華成來賓首選

變天倒數！明天雨區擴大　下周雷雨掃全台「最猛時間曝」

抗議綠8年芭樂票　白：近4000人

快訊／雨彈來襲！5縣市大雨特報 下到入夜

老高突宣布「3重大公告」：已達到負荷極限

北市查獲情色酒吧！24泰女陪酒性交易

快訊／國家警報響了　雷雨轟1縣市2地暴雨告警

更多

最夯影音

更多

楊丞琳《歌手》唱2次就遭淘汰　她喊不遺憾：已經很滿足

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

英男1分鐘絲滑灌香腸　完成83根破世界紀錄

呀咧呀咧！洗腦神曲〈晚安大小姐〉爆紅　Joeman合體阿滴.志祺七七「神還原」

立院朝野纏鬥15hrs到半夜　韓國瑜宣布休息：21號再戰

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面