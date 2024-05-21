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德國蟑螂其實是東南亞裔！　研究揭靠人類「擴散全球」

▲蟑螂,小強（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲因為長期生活在遭人類汙染的環境中，現今蟑螂帶有多種病菌，被視為害蟲。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

蟑螂長期被人類視為害蟲，牠們入侵民宅、餐廳、辦公大樓，而且怎麼滅都滅不完，但蟑螂最開始的棲息地究竟在哪，以及牠們是如何擴散至全世界的，最新出爐的研究顯示，蟑螂之所以在全球各地現蹤，其實都是靠人類。

美聯社報導，一項最新的研究利用遺傳學製作蟑螂擴散至全世界的圖表，牠們從最開始的起源東南亞，一路蔓延至歐洲；研究綜觀蟑螂歷史，回溯至數千年以前，得出的結論是，這些害蟲是靠著搭人類的便車，一路蔓延擴散，哪裡有人類，哪裡就有蟑螂。

美國德州休士頓貝勒醫學院的助理教授李察德斯（Stephen Richards），雖然並未參與研究，但他看完研究後表示，這不僅僅是一部昆蟲史，而是一部人類與昆蟲交織的歷史。

研究團隊分析來自6大洲、17國、超過280種的蟑螂，他們發現遍布全世界、所謂的「德國蟑螂」，事實上原生於東南亞，很可能在2100年前從亞洲蟑螂「進化」出現。過去科學家就一直懷疑，德國蟑螂應該是原產於東南亞，因為在東南亞一帶，仍住著非常相似的蟑螂。

該篇研究於20日刊登於《美國國家科學院院刊》雜誌，蟑螂循著2條主要路徑擴散，在人類的「帶領」下，牠們約於1200年前向西蔓延至中東，有可能是靠著躲在士兵的麵包籃裡旅行。大約270年前，牠們可能是靠著荷屬與英屬東印度公司的貿易路線，遠渡重洋侵略歐洲。

蟑螂抵達後，當時蒸氣發動機的發明，以及室內導入管線後，都為蟑螂提供躲藏與四處爬竄的管道，甚至在室內定居下來。

研究團隊表示，透過了解蟑螂如何征服過去的環境，可能有助於當代社會找出更好的害蟲管控方法。現今的蟑螂之所以難以消除，是因為牠們已經「升級」速度快，很快就能演化成不怕殺蟲劑。

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