弄壞同學橡皮擦沒錢賠　9歲女童自願「肉償抵債」遭10歲男性侵

▲一名9歲女童因沒錢賠同學橡皮擦，竟想出肉償抵債的方法。非新聞當事人。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名9歲女童不小心弄壞男同學的橡皮擦後，因為沒有能力賠償，竟主動提出以「肉償」方式抵債，事件曝光後震驚社會。

綜合當地媒體報導，馬來西亞刑事調查總監蘇海里（Mohd Shuhaily Mohd Zain）月初出席2024年國際監管會議（IRC）時透露，大馬警方去年經手了一宗驚人的案件，令警方開始關注未成年人在網上觀看色情內容的議題。

原來，吉蘭丹有一名9歲女童因不小心弄壞男同學的橡皮擦，卻沒有錢買一個新的賠給對方，於是便主動提出條件，表示自己願意以和對方發生性行為的方式來代替賠償，而慘遭另2名10歲男童性侵。

警方指出，雖然案件中的幾名孩童是自願發生性行為，且涉案者的年齡低於10歲，無需負刑事責任，但由於案情相當嚴重，因此警方還是對此案展開了調查。

蘇海里表示，自疫情爆發後，馬來西亞涉及未成年人的性犯罪案件就一直不斷增加。當地警方認為，此一現象源自與網路上色情內容氾濫，兒童在使用社群媒體時，更容易接觸到色情內容有關。

他直言，「類似的案件更容易發生在一些較為貧窮，父母忙於生計忽略了管教孩子的家庭。我相信我們獲報的案例可能只是實際發生的一小部份，因此我們呼籲家長與警方合作，避免孩子因接觸到不良資訊而做錯事。」

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