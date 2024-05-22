1號颱風「最新生成機率」　大迴轉路徑曝

▲最新西北太平洋衛星雲圖。（圖／翻攝JTWC）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，最新歐洲系集模式模擬圖顯示，呂宋島東方約有20％輕度颱風生成機率；美國系集模式模擬圖顯示，未來一周至10天，其動向先接近呂宋島，再向東北大迴轉遠離，應持續觀察。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」指出，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日至周五西南風挾水氣，配合梅雨季第3波滯留鋒南北徘徊，各地有局部短暫陣雨或雷雨，因大氣不穩定，午後易有強對流系統發展，伴隨「小範圍劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間大雨⋯等）。

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吳德榮說，周六至下周一滯留鋒減弱，西南風轉變，天氣漸好轉仍偏熱，偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率，以午後機率較高，仍應防較大雨勢；下周二另一移動性鋒面南下，各地轉有陣雨或雷雨，有中小尺度對流系統發展，伴隨小範圍劇烈天氣的機率。

▼吳德榮說，最新歐洲系集模式下周一晚間8時模擬圖顯示，呂宋島東方約有20％輕颱生成機率。（圖／翻攝「三立準氣象.老大洩天機」）

吳德榮提到，最新歐洲（ECMWF）系集模式下周一晚間8時模擬圖顯示，呂宋島東方約有20％輕颱生成機率；美國（GEFS）系集模式模擬圖顯示，未來一周至10天，其動向先朝西北逐漸接近呂宋島，再向東北大迴轉遠離，兩國模擬的動向及何時成颱？皆有不確定性，應持續觀察。

中央氣象署預報員陳姵安接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，目前模式看到最近菲律賓海面可能有颱風發展，因低緯度地區滿適合熱帶雲簇發展，仍得觀察。

根據國際命名，若屆時成颱，將是今年第1號颱風「艾維尼」（ Ewiniar，米克羅尼西亞提供，意為楚克群島傳統的風暴之神）。

▼吳德榮指出，美國系集模式模擬圖顯示，未來一周至10天，其動向先朝西北逐漸接近呂宋島，再向東北大迴轉遠離。（圖／翻攝weathernerds）