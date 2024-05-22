美國務卿：團結全球維護台海穩定　確保中國維持現狀

▲美國國務卿布林肯。（圖／路透）



文／中央社

美國國務卿布林肯今天反駁拜登政府軟弱而導致「中國盯著台海」的指控，強調美國團結世界各國共同維護台海和平穩定，確保中國不會採取任何單方面行動改變現狀。

美國聯邦參議院外交委員會上午就國務院2025財政年度預算案舉行聽證會，國務卿布林肯（Antony Blinken）出席，並於證詞中提到，「中華人民共和國正在追求軍事、經濟及地緣政治上的優勢地位，挑戰我們對自由、開放、安全及繁榮的國際秩序願景」。

共和黨籍參議員史考特（Tim Scott）抨擊拜登（Joe Biden）政府的外交政策「軟弱」，未能以實力服人，這似乎讓美國面臨更多挑戰，包括台海局勢。布林肯回應，美國團結各國維護台海和平穩定。

他說，如今中國聽見一國又一國對台海的立場，這很大程度上是因為美國積極參與推動。此外，美國對自身的重大投資使美國在全球範圍內處於非常有利的地位，與中國和俄羅斯的競爭上更是如此。

共和黨籍參議員保羅（Rand Paul）質疑對中國祭出制裁及公開責難的實質效果，認為國務院未能蘿蔔與棍子並用，恐怕導致反效果。布林肯反擊：「如果你想看威嚇，我會請你天天逛中國外交部網站，了解他們對我們的評價」。

他強硬表示，不會為支持美國勞工及企業而向任何人道歉。身為外交官，他一向試著以外交方式與合作夥伴或對手接觸，看是否能生效，不然就必須使用一切能用的手段。

布林肯今年4月下旬訪問中國期間，強調中國「扭曲貿易」的非市場經濟政策及作法，對美國國家安全構成威脅。他也對中國產能過剩造成的全球性經濟後果表示關切，主張為美國勞工及企業提供公平待遇及競爭環境。

有別於同黨議員保羅主張對中國軟硬兼施，外委會共和黨首席議員里契（Jim Risch）認為拜登政府提出的預算「劃錯重點」，無益美國與中國競爭。

「首先，預算的第一要項是氣候變遷。這一重點無助於烏克蘭或以色列，也無助於我們的盟友與中國競爭」。里契於開場聲明指出，如果政府想擊敗中國，就應關注中國在港口、機場、數位科技及其他重要領域日益成長的優勢。

他說，如果商務部確實與外委會合作，預算中所謂的「超越中國」計畫「可能會得到我的支持」，但請求將這些計畫列為強制性支出並不妥當。強制性支出計畫不受國會監督，「這就是為什麼過去3年這些請求都沒有過關」。

美國副國務卿韋瑪（Richard Verma）3月中旬談到預算時指出，美國必須利用「一切可用工具」擊敗中國，並請求一筆5年期的40億美元（約新台幣1290億元）強制資金支應，其中20億美元將用於協助印太國家反擊「掠奪性行為」。