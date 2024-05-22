　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國務卿：團結全球維護台海穩定　確保中國維持現狀

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）

▲美國國務卿布林肯。（圖／路透）

文／中央社

美國國務卿布林肯今天反駁拜登政府軟弱而導致「中國盯著台海」的指控，強調美國團結世界各國共同維護台海和平穩定，確保中國不會採取任何單方面行動改變現狀。

美國聯邦參議院外交委員會上午就國務院2025財政年度預算案舉行聽證會，國務卿布林肯（Antony Blinken）出席，並於證詞中提到，「中華人民共和國正在追求軍事、經濟及地緣政治上的優勢地位，挑戰我們對自由、開放、安全及繁榮的國際秩序願景」。

共和黨籍參議員史考特（Tim Scott）抨擊拜登（Joe Biden）政府的外交政策「軟弱」，未能以實力服人，這似乎讓美國面臨更多挑戰，包括台海局勢。布林肯回應，美國團結各國維護台海和平穩定。

他說，如今中國聽見一國又一國對台海的立場，這很大程度上是因為美國積極參與推動。此外，美國對自身的重大投資使美國在全球範圍內處於非常有利的地位，與中國和俄羅斯的競爭上更是如此。

共和黨籍參議員保羅（Rand Paul）質疑對中國祭出制裁及公開責難的實質效果，認為國務院未能蘿蔔與棍子並用，恐怕導致反效果。布林肯反擊：「如果你想看威嚇，我會請你天天逛中國外交部網站，了解他們對我們的評價」。

他強硬表示，不會為支持美國勞工及企業而向任何人道歉。身為外交官，他一向試著以外交方式與合作夥伴或對手接觸，看是否能生效，不然就必須使用一切能用的手段。

布林肯今年4月下旬訪問中國期間，強調中國「扭曲貿易」的非市場經濟政策及作法，對美國國家安全構成威脅。他也對中國產能過剩造成的全球性經濟後果表示關切，主張為美國勞工及企業提供公平待遇及競爭環境。

有別於同黨議員保羅主張對中國軟硬兼施，外委會共和黨首席議員里契（Jim Risch）認為拜登政府提出的預算「劃錯重點」，無益美國與中國競爭。

「首先，預算的第一要項是氣候變遷。這一重點無助於烏克蘭或以色列，也無助於我們的盟友與中國競爭」。里契於開場聲明指出，如果政府想擊敗中國，就應關注中國在港口、機場、數位科技及其他重要領域日益成長的優勢。

他說，如果商務部確實與外委會合作，預算中所謂的「超越中國」計畫「可能會得到我的支持」，但請求將這些計畫列為強制性支出並不妥當。強制性支出計畫不受國會監督，「這就是為什麼過去3年這些請求都沒有過關」。

美國副國務卿韋瑪（Richard Verma）3月中旬談到預算時指出，美國必須利用「一切可用工具」擊敗中國，並請求一筆5年期的40億美元（約新台幣1290億元）強制資金支應，其中20億美元將用於協助印太國家反擊「掠奪性行為」。

ET快訊
3萬人包圍立法院！雞排妹站椅上「狂喊1事」　青島東路人流管制
新航24年前桃機空難83死　今遇亂流再傳死傷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國務卿：團結全球維護台海穩定　確保中國維持現狀

台灣男女「在日本被逮」！走私液態大麻闖關　X光機一驗抓到了

快訊／俄羅斯宣布：要在烏克蘭附近開始戰術核武演習

旅客回憶「新航死亡亂流」恐怖瞬間：一堆人遭拋飛，連行李櫃都撞凹

新航24年前桃機空難「斷三截爆炸」83人罹難　今遇亂流再傳死傷

新航波音客機遇亂流「3分鐘急墜6000英呎」　迫降曼谷釀2死

快訊／新航波音客機遇嚴重亂流迫降　死亡人數上升至2人

看到粉紅特斯拉興奮了！　韓男「人車連結」洩慾3小時停不下來

家庭旅遊毀了！他護照用8年「因這點」被拒登機　損失10萬怒投訴

澳總理支持社群媒體實施「年齡管制」　16歲以下應禁用

中捷20歲嫌躺染血車廂 被警上銬爆吼：我會走

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！　民眾遞毛巾幫止血：救了大家

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！女乘客急遞毛巾止血　感動喊：救了大家

立院通過藐視國會罪 官員虛偽陳述將有刑責

中捷車廂男持刀攻擊 乘客擒抱制止...傷2人

恐怖畫面曝！中捷男發瘋狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

恐怖畫面曝！中捷男發瘋狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

中捷3刀男移送畫面曝光！　坐輪椅上警車「拒夜間警詢」

17歲高中生中捷遇襲住加護　爸心疼：插管...肋骨+筋都斷

美國務卿：團結全球維護台海穩定　確保中國維持現狀

台灣男女「在日本被逮」！走私液態大麻闖關　X光機一驗抓到了

快訊／俄羅斯宣布：要在烏克蘭附近開始戰術核武演習

旅客回憶「新航死亡亂流」恐怖瞬間：一堆人遭拋飛，連行李櫃都撞凹

新航24年前桃機空難「斷三截爆炸」83人罹難　今遇亂流再傳死傷

新航波音客機遇亂流「3分鐘急墜6000英呎」　迫降曼谷釀2死

快訊／新航波音客機遇嚴重亂流迫降　死亡人數上升至2人

看到粉紅特斯拉興奮了！　韓男「人車連結」洩慾3小時停不下來

家庭旅遊毀了！他護照用8年「因這點」被拒登機　損失10萬怒投訴

澳總理支持社群媒體實施「年齡管制」　16歲以下應禁用

2025再辦閱兵秀肌肉？　解放軍可望展示神秘轟-20

快訊／上班快改道！　國1清晨事故管制封閉

百靈果立院外遭狂轟「滾出去」　批太陽花搞笑賣萌黑歷史被挖出

黃捷曝查水表條款通過4後果　醫師杜承哲：有人將自己打造成神

全台再下3天「今最多」大雨地區曝　1號颱風恐生成

美國務卿：團結全球維護台海穩定　確保中國維持現狀

花蓮0403強震後重建　萊禮生醫慨捐善款、醫療物資逾200萬

NBA史上首人！新人王溫班亞瑪入年度防守第1隊　打破最年輕紀錄

立院二讀通過國會調查權　市議員：立法院未來將成全台最大刑堂

福華40年慶套餐經典復刻　新東陽端午粽年熱銷20萬顆

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍咬 落難神情網秒懂：裙子有仙貝味

國際熱門新聞

旅客憶新航死亡亂流　一堆人遭拋飛

新航24年前桃機空難83死　今遇亂流再傳死傷

即／新航客機遇亂流　死亡人數上升至2人

少女海島度假「遭多人性侵」惡狼拍下過程

即／俄羅斯：要在烏克蘭附近開始戰術核武演習

警員戀上15歲少女2度闖家愛愛　爸推門撞破

新航客機遇亂流2死　3分鐘急墜6000英呎

台男女在日本被逮　走私液態大麻闖關

40歲女牙痛就醫　「口中清出150隻蛆蟲」

即／新航遇嚴重氣流迫降曼谷　至少1死30傷

白皙正妹「賣洗澡水」賺翻　PayPal私吞她290萬

護照用8年「因這點」被拒登機　10萬飛了

降落傘纏住！　英正妹教官墜地慘死

男看到粉紅特斯拉已興奮　「做愛」3小時

更多熱門

相關新聞

曹興誠現身立院外！高喊：我們不要變香港

曹興誠現身立院外！高喊：我們不要變香港

立法院今（21）日續審由藍白兩黨提出的國會擴權法案，預計將持續至深夜12時。同時，多個民間團體號召民眾至立院外進行抗議，要求退回法案並落實程序正義，民進黨團稍早也宣布立法院外民眾已經超過3萬人。值得注意的是，聯電榮譽副董事長曹興誠也特別到場發表看法，並喊出「必須堅守陣線，不能讓台灣變成香港」的口號。

Hyundai高性能電動車50台完銷

Hyundai高性能電動車50台完銷

王毅重話再批賴清德：背叛民族和祖先的醜行令人不齒

王毅重話再批賴清德：背叛民族和祖先的醜行令人不齒

陸宣佈制裁「友台」美前眾議員蓋拉格 凍結在陸財產、不准入境

陸宣佈制裁「友台」美前眾議員蓋拉格 凍結在陸財產、不准入境

火車通勤4小時不嫌累　他曝最大優點

火車通勤4小時不嫌累　他曝最大優點

關鍵字：

美國國務卿台灣台海中國布林肯Antony Blinken

讀者迴響

熱門新聞

國道驚見學生排隊淋雨走路

中捷砍人男疑被朋友切割　IG追蹤人數下滑

17歲高中生搭中捷被砍！　父嘆：肋骨跟筋都斷了

3萬人包圍立法院！雞排妹現身站椅上吶喊

中捷砍人新畫面曝光　黑衣大叔擋下兇嫌揮刀

關鍵音檔曝光？傳新竹女警「單純愛打砲」下海

夏筠婷再遭爆曾是SWAG直播主

快訊／救了全車的人！　「長髮哥」最新現況曝光

旅客憶新航死亡亂流　一堆人遭拋飛

台中馬尾哥「單挑3刀男」背景曝光！網：高手在民間

外送餐點少一杯奶茶！外送員見原因傻眼

女乘客壓制砍人男：回神時已經動手了

長髮哥對戰3刀男！女乘客急遞毛巾止血...喊：救了大家

17歲高中生私自請假　搭捷運中刀：爸我被砍

日本藥妝店「暗黑手法」被踢爆！　一票觀光客受害

更多

最夯影音

更多

中捷20歲嫌躺染血車廂 被警上銬爆吼：我會走

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！　民眾遞毛巾幫止血：救了大家

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！女乘客急遞毛巾止血　感動喊：救了大家

立院通過藐視國會罪 官員虛偽陳述將有刑責

中捷車廂男持刀攻擊 乘客擒抱制止...傷2人

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面