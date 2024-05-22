美「挺台前眾議員」遭中國制裁　陸外交部：干涉內政

▲蓋拉格是來自威斯康辛州的共和黨前眾議員。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

中國外交部21日宣布制裁美國前眾議員蓋拉格（Mike Gallagher），回應此人「干預中國內政」的言行。蓋拉格不僅是美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」前主席，也被外媒形容為「台灣的支持者」。

中國宣布禁止蓋拉格入境，凍結他任何時候在中國可能擁有的資產，禁止中國組織或個人與蓋拉格交易或合作。不過，中國外交部並未說明，蓋拉格到底說了或做了什麼。

《路透社》報導，蓋拉格是一名共和黨人，一直強烈批判中國，堅定支持台灣。他今年2月訪問台灣，與蔡英文及賴清德會面時表示，這趟旅行展現了美國兩黨對台灣的支持，還形容蔡英文是「自由世界的領袖」。

蓋拉格透過目前任職的智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）聲明，這次制裁顯示中國共產黨「永遠偏執」，還自認在「新冷戰」之中對抗西方民主、普世人權及言論自由，「在中共試圖讓自由的捍衛者噤聲之際，我們應該繼續揭露中共日益增長的國內獨裁壓迫及海外侵略行為，並且堅定促進美國及盟友的安全、自由與繁榮。」

蓋拉格表示，美中制裁在道德上無法相提並論，因為北京針對的是「說出自己想法」的美國人。他還說，很期待在不久後的將來回到台灣。「哈德遜研究所」指出，蓋拉格在中國沒有任何資產。