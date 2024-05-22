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員工每天「帶薪拉屎6小時」　老闆氣到開除！法院：合法解雇

▲▼廁所,上廁所,上大號,大便。（圖／VCG）

▲員工每天帶薪拉屎6小時。（圖／VCG）

記者鄭思楠／綜合報導

南通通州一男子上班期間經常以上廁所為由停留在公司厠所，每日最短1小時22分鐘，最長甚至達到6小時21分鐘。公司因此將他解雇，該男子不服向公司索賠20萬人民幣（約新台幣89萬元）。日前，法院判決出爐，認定公司有權依據規章制度解除勞動關係。

據南通台報導，原告劉姓男子是南通某電路公司員工，於2015年入職，負責公司對整個廠區的檢查工作。2023年2月2日至2月23日期間，劉男頻繁、長時間地停留在公司厠所，公司發現後和他解除了勞動合約。

根據公司監視器畫面統計，劉男2023年2月期間，長時間停留在公司的厠所11次。每次停留時間，在31分鐘至3小時5分鐘不等，日停留時間最短1小時22分鐘，最長6小時21分鐘。

2023年8月，劉男提起勞動仲裁，要求公司支付賠償20餘萬元。他認為自己停留厠所是個人生理需求及工作上日常巡檢需要，公司將他辭退缺乏依據。通州法院經審理認為，公司是依法解除勞動合約，未支持原告的訴訟請求。

通州法院民一庭法官助理表示，劉男停留厠所時間過長，2月13日工作期間更是全程停留在厠所，已明顯超出合理正常的生理需求範圍，也明顯超出崗位職責範疇所需。且劉男也未能提交工作日誌等相關證據，證明他長時間停留厠所是履行工作職責，因此劉男長時間停留厠所行為，構成擅離崗位。

根據被告公司的管理制度，職員未經允許上班時間擅離崗位超過1小時不足2小時的視為曠工半天，2小時以上者視為曠工1天，時長實行按月累計。劉男累計視為曠工天數達到6天，嚴重違反工作紀律，公司有權依據其規章制度解除勞動關係。

通州法院民一庭法官助理強調，「正常來說，即去即回去厠所是不違反相關規章制度的。但是如果用人單位，已經就其經營管理的各個方面，根據其自身需要制定了相應的規章制度，而勞動者有意違反了相關制度，根據我國勞動合同法第39條第2款的規定，嚴重違反用人單位規章制度的，用人單位可以單方解除勞動合約。」

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