員工只有他1個人！工作2hrs準時下班「手機滑到膩」　內行揭真相

▲1名男網友透露，自己任職的公司只有3個人。（示意圖／翻攝自unsplash）

文／CTWANT

「全公司只有我一個員工！」1名男網友透露，自己任職的公司只有3個人，除了自己便是老闆和老闆娘，「我的職稱是業務，但其實行政和會計也是我做，還有打掃辦公室，一個月3.3W」，且老闆平時不常出現，他也不用加班，時間到就拍拍屁股走人，老闆也幾乎不管他，「我這樣算是找了一份好工作嗎？」

原PO在網路論壇Dcard發文，「我是南部人，文組地名國立畢業後回老家，家裡蹲了三年後出來上班，結果來到一間很妙的公司。全公司只有三個人：老闆、老闆娘、我。對，員工只有我一個人。我的職稱是業務，但其實行政和會計也是我做，還有打掃辦公室，一個月3.3W（不含業績獎金）。」

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男網友提到，「老闆愛來不來的，常常到公司後老闆就拍拍我的肩膀說再見。老闆娘一個月見不到兩次，可以無視。平常在辦公室就是我孤零零的工作，然後重點是公司的業務量超少，8小時的工時基本上只有2小時在工作，剩下的時間我本來用來滑手機和追劇，但是後來膩了，現在都在寫小說殺時間。不用加班，下班時間到就把燈關一關走人。」

原PO表示，「我原本以為這間公司沒救了，結果老闆前幾天跟我說，他是獅子會的成員。老闆開賓士，住精華地段（前陣子談到一個好案子被老闆叫去他家喝酒知道的），然後老闆也不管我，事情交代一下就放生我，也沒有再招人的意思。我這樣算是找了一份好工作嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛留言「開公司省稅用的啦，就拿這時間去考公職吧」、「你只是到一間公司替老闆節稅用的，這麼好的工作你不要就離職吧，把地點跟聯絡方式給我，我去」、「這間公司對老闆可有可無，應該有其他用途，不要隨便離開爽缺，一堆人排隊等著搶」。

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