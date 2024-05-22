名醫控遇《馴鹿寶貝》　女患者騷擾半年：好愛你想當小三

▲蘇一峰控訴遭女患者騷擾。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

已婚胸腔內科名醫蘇一峰表示，沒想到會遇到如同《馴鹿寶貝》一樣的事。原來他控訴，遭到一名女病患騷擾超過半年之久，不排除提出告訴。

蘇一峰21日在臉書說，只是好好幫助患者也會中招，對方先是要求要合照加通訊方式，後面狂丟示好、示愛訊息，「又生氣罵我說，『怎麼不看不回訊息』？之後狂投訴醫院我不理會患者，多次留言示愛，發文說想當小三，在病房鬧自殺，要求我照顧她才行…」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼蘇一峰發文。（圖／翻攝蘇一峰臉書）



Netflix《馴鹿寶貝》影集爆紅，是喜劇演員理查嘉德（Richard Gadd）以親身經歷自導自演的作品，描述他出於善意幫助一名女子瑪莎，卻意外遭受長期跟騷和掙扎。

《TVBS新聞網》報導，女病患因氣喘來看蘇一峰的門診，卻開始傳訊息、寄電子郵件示愛，還公開發文「好愛蘇一峰」、「想要在一起」，騷擾超過半年，讓蘇不堪其擾，不排除提告。對此，律師表示，女子行為可能違反《跟蹤騷擾防制法》，可處1年以下有期徒刑。

．ETtoday新聞雲提醒，給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995；張老師專線：1980